Cantabria tiene 18 incendios forestales activos concentrados en las zonas oriental y central

Incendio en La Cavada - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registraba a las 6.00 horas de este jueves 18 incendios forestales activos, concentrados en las zonas oriental y central, de los 47 provocados este miércoles.

"Otro día más sin tregua para el operativo de lucha y extinción contra incendios forestales del Gobierno de Cantabria", ha lamentado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, que ha recordado que la "elevada simultaneidad" en los incendios que se produjo durante las últimas horas de la tarde de ayer obligó al Gobierno de Cantabria a decretar la fase de premergencia prevista en el Infocam a partir de las 21 horas.

La Consejería de Desarrollo Rural mantiene activo el operativo de lucha y extinción en toda la región, mientras que las previsiones meteorológicas para el día de hoy apuntan un cambio a las condiciones, sobre todo a partir de las últimas horas del día, con la entrada de vientos de componente norte y noroeste, aumento de la humedad, descenso de las temperaturas y precipitaciones.