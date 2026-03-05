Cantabria tiene activos dos incendios forestales en Arredondo y Riotuerto

Incendio forestal - 112 CANTABRIA

SANTANDER 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tiene activos esta tarde solo dos incendios forestales de los 28 producidos desde ayer a estas horas, ubicados en los municipios de Arredondo y Riotuerto.

Además, hay otros tres ya controlados en Cabezón de Liébana, Pesaguero y Los Corrales de Buelna, según ha informado el Gobierno regional.

Desde el mediodía, está desactivada la situación de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCANT), toda vez que la entrada de una masa de aire húmeda y el cambio de viento de componente oeste-noroeste desde primeras horas de la mañana ha provocado una disminución sustancial de los índices de riesgo por incendio forestal y se prevén precipitaciones durante las últimas horas del día.

No obstante, en tanto no se compruebe que la situación meteorológica es totalmente favorable, se mantendrá la totalidad del nivel 2 del operativo de extinción de incendios forestales.