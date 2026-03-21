Cantabria tiene seis incendios forestales activos en los valles pasiegos

Archivo - Bombero del 112 interviene en la extinción de un incendio - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registraba al amanecer de este sábado, 21 de marzo, un total de seis incendios forestales activos, concentrados en los valles pasiegos, de los 22 provocados este viernes.

En concreto, las labores de extinción se enfocan en cuatro incendios en Bárcena de Toranzo (en el municipio de Santiurde de Toranzo), uno en San Pedro del Romeral y otro en Luena.

En este sentido, ante las similares condiciones meteorológicas de días anteriores, la Consejería de Desarrollo Rural mantiene activo el nivel 2 operativo de lucha y extinción en toda la región, ha informado el Ejecutivo regional.

"Se mantiene la tónica de jornadas anteriores y mantenemos también activo el dispositivo de extinción de incendios forestales en toda la región", ha señalado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio.

En lo que va de mes de marzo, se han registrado un total de 160 incendios forestales en la comunidad autónoma.