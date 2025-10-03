Cantabria y Torrelavega reconocen el "trabajo eficaz" de la Policía Nacional en la ciudad

Casares en el acto por la Policía Nacional en Torrelavega - DELEGACIÓN

Casares dice que "Torrelavega es hoy una ciudad segura" gracias a la labor policial que está permitiendo "frenar la delincuencia"

TORRELAVEGA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria y Torrelavega han destacado el "trabajo eficaz" de la Policía Nacional en esta ciudad y "coordinado" con el Cuerpo Local para garantizar la seguridad ciudadana en la capital del Besaya.

Lo han resaltado así este viernes durante su participación en el acto celebrado con motivo de la festividad de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, celebrado en el Círculo de Recreo en Torrelavega, en el que se ha puesto de manifiesto la "profesionalidad y eficacia" de los agentes.

En el evento han intervenido el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Pedro Casares, la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, o el alcalde, Javier López Estrada.

También han participado la jefa superior de Policía de Cantabria, Carmen Martínez, el jefe de la Comisaría Local de Torrelavega, Fernando Antonio Chemelal.

"TORRELAVEGA ES UNA CIUDAD SEGURA"

El delegado del Gobierno ha subrayado que el trabajo coordinado entre las policías Nacional y Local de Torrelavega está permitiendo "frenar la delincuencia" y "combatir todo tipo de delitos".

"Si Torrelavega es hoy una ciudad segura, lo es sin duda por vuestro enorme compromiso y vuestra entrega y servicio público", ha opinado Casares.

A sus ojos, "la mejor evidencia" de ese trabajo son los datos y ha destacado al respecto que los delitos en Torrelavega descendieron un 6,4% hasta junio en comparación con el segundo semestre de 2024.

"Esas son las cifras y vamos a seguir trabajando para reducir todo lo que esté en nuestra mano los índices de criminalidad", ha garantizado el jefe de la Delegación del Gobierno en Cantabria.

CONDECORACIONES

Durante el acto, se ha entregado la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a tres funcionarios de la Policía Nacional de Torrelavega y a dos personas ajenas al Cuerpo, y también tres placas conmemorativas a ciudadanos que se han significado por su colaboración y cooperación con la Policía.

En concreto, la Comisaría Local de Torrelavega ha otorgado esas placas a Julián Crespo y Mercedes Muñoz, propietarios del Kiosko Torrelavega; a Julio García, propietario de la Floristería Garman, y a María Teresa Sámano, jefa del Negociado DNI Torrelavega.