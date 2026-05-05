Cantabria trata de frenar la escalada de Infecciones de Transmisión Sexual entre los más jóvenes

Evolución de las ITS. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria trata de frenar la escalada de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) entre los más jóvenes, que se han multiplicado por seis desde 2020, especialmente la clamidia y la gonorrea, y cuya tendencia continúa en ascenso, sobre todo, entre este colectivo y las personas mayores de 45 años.

La Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica han intensificado su colaboración para sensibilizar e informar a los propios jóvenes, sus familias y los docentes de las consecuencias que tienen los comportamientos de riesgo en la salud física y sexual de las personas.

Así lo ha señalado el Gobierno regional este martes en nota de prensa, en la que ha indicado que la falta de protección y el desconocimiento de la infección incrementan "considerablemente" el riesgo de contagio.

Según ha advertido, este aumento de las ITS, sumado a su "difícil" diagnóstico y tratamiento por no presentar síntomas o ser tan leves que no generan alarma, aumenta la probabilidad de contraer una infección si no se toman medidas de prevención y protección adecuadas.

Y es que en 2024 en Cantabria se diagnosticaron 118 nuevas ITS entre los adolescentes.

De esta forma, el objetivo de ambas direcciones es, desde la evidencia científica, tratar de sensibilizar del "grave" problema de salud que acarrean las ITS, haciendo hincapié en el uso correcto y sistemático del preservativo masculino o femenino como principal arma defensiva, y ofrecer información clara y fiable sobre las herramientas y los recursos necesarios para evitar la infección.

La campaña tiene como punto de partida el protocolo de colaboración y las conclusiones obtenidas de tres grupos de trabajo multidisciplinares e intersectoriales en los que participan desde hace más de un año profesionales de Educación, Servicio Cántabro de Salud, Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras, Colegio Oficial de Farmacéuticos y Asociaciones: ACCAS, Médicos del mundo, Caritas Santander, APLEC, Asociación Nueva Vida, coordinados por la Dirección General de Salud Pública.

La iniciativa se llevará a cabo en todos los centros educativos donde se imparte ESO, aunque está abierto a edades más tempranas, para abordar y trabajar desde las aulas la toma de decisiones responsables e informadas por parte de los jóvenes.

OTRAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

La Consejería de Salud ya impulsó el verano pasado una campaña de impacto para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del uso del preservativo, el método barrera más eficaz, en las relaciones sexuales.

'YO decido, CON condón, hago match con mi salud' trataba de normalizar el uso del preservativo como principal protección. Todo ello cuando los datos confirman que los adolescentes cada vez usan menos el preservativo, que en 20 años ha descendido un 14% entre los chicos y un 22% entre las chicas y ya son uno de cada tres los adolescentes que no lo usan en sus relaciones sexuales.

Además, Salud Pública trabaja con colectivos vulnerables, como son las personas en contextos de prostitución, para informar, sensibilidad y facilitar su acceso a recursos sanitarios, como la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Además del contenido informativo y de sensibilización básico, que se impartirá en todos los centros educativos de Cantabria, favoreciendo así la igualdad y la equidad con información homogénea, todos aquellos docentes que quieran profundizar en este ámbito, tendrán acceso, bajo demanda, a actividades formativas complementarias, que serán facilitadas por los profesionales participantes en el proyecto.

El objetivo último es favorecer la corresponsabilidad en salud de las personas, instalando la cultura del autocuidado, como premisa básica de la medicina del siglo XXI.