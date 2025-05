Cantabria unificará el transporte de ambulancias con un pliego que subirá el precio e incluirá el seguimiento 'on time'

El plan de futuro para el Hospital de Laredo estará en julio, aunque condicionado a la resolución del contrato solicitada por Acciona

SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria volverá a unificar el servicio de transporte de ambulancias en sus modalidades de urgente y programado en un nuevo pliego que incluirá algunas novedades, como una adecuación del coste a "precios reales", la incorporación de tecnología para hacer un seguimiento 'on time' e incentivos por cumplir indicadores positivos.

Previamente, la Consejería de Salud debe completar la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria del transporte programado, Diavida, que "no ha prestado un buen servicio desde el inicio", tal y como ha señalado el titular del área, César Pascual, en el Pleno del Parlamento.

Así, después de que avanzara el mes pasado que se iba a rescindir el contrato, este lunes ha confirmado que el proceso ya se ha iniciado y que se encuentra "en el punto de remisión de la propuesta al Consejo de Estado", que deberá dar luz verde.

A continuación, la intención es unificar los dos concursos, transporte sanitario programado y urgente, que el PSOE separó la anterior legislatura cuando estaba al frente de la Consejería de Sanidad y que, para el actual titular, "no funcionó".

Previamente, se deberá hacer una contratación de emergencia para seguir prestando el servicio hasta que redacte el nuevo pliego, se licite y se adjudique a la empresa definitiva.

Una de las premisas para el nuevo plan es "adecuar el precio de licitación a los precios reales", porque "lo barato sale caro". "Si forzamos unos precios tan a la baja, otra vez volveremos a tener un servicio low cost", ha sostenido el consejero en una interpelación formulada por el PSOE y en concreto por el diputado y exconsejero del área, Raúl Pesquera.

Éste ha vuelto a defender su internalización ya que cree que "mientras no esté internalizado, no vamos a disponer de garantías de buen servicio de ambulancias", y ha puesto como ejemplo comunidades que lo han hecho como Baleares o La Rioja, que "tienen el mejor convenio de transporte que existe en España, y lo ha hecho el Partido Popular".

Sin embargo, Pascual ha vuelto a rechazar la idea y ha señalado que en Baleares la internalización ha supuesto "un encarecimiento el 300%" del servicio. Así, ha defendido que los nuevos precios que pondrá el pliego de Cantabria "en todo caso van a ser más baratos" que en dicha comunidad o La Rioja.

Entre otras novedades, se introducirán indicadores de resultados positivos que condicionarán la parte variable de la retribución, para incentivar que se preste el servicio mejor de lo que recoge el pliego. Hasta el momento solo se contemplaban los indicadores negativos que daban lugar a penalizaciones.

Además, se van a incorporar los avances tecnológicos y la inteligencia artificial para optimizar las rutas y hacer un seguimiento 'on time' del servicio para poder corregir todo aquello que sea necesario al momento.

El pliego incluirá también una "mayor exigencia de recursos" para mejorar los tiempos de espera y minimizar los retrasos; priorizará a los pacientes más vulnerables, que son "los que más están sufriendo la mala prestación"; articulará mecanismos de colaboración con los peticionarios para analizar las solicitudes y optimizar la demanda; y establecerá unos requerimientos que condicionen la participación de empresas "solventes y comprometidas con la calidad y sostenibilidad", que tengan una política de respeto de los derechos laborales y lo acrediten.

HOSPITAL DE LAREDO

Tras abordar este asunto, el consejero ha dado respuesta a otra interpelación, en este caso del PRC, sobre el plan de futuro anunciado para el Hospital de Laredo, que ha confirmado que estará terminado en julio ya que "el primer boceto" está hecho y se está "corrigiendo y matizando".

Pascual ha señalado que "realmente es necesario hacer un nuevo plan director" ya que el actual data de 2015, y ha avanzado que éste se centrará en "tres grandes ejes": avanzar hacia un hospital sostenible y ecológico, con tecnología orientada a las personas y "humano".

Para ello, a corto plazo se contemplan actuaciones como un módulo de consultas no urgentes que integre las salas de espera o la habilitación de dormitorios para los médicos de urgencias, y a medio plazo otras como reformas en el área quirúrgica y en hospitalización.

En todo caso, el consejero ha advertido que antes de acometer algunas actuaciones debe resolverse el contrato con Acciona Construcción, adjudicataria de la segunda fase de las obras de ampliación del hospital la pasada legislatura, que así lo ha solicitado alegando un aumento de costes.

"No puedo adjudicar nada mientras no terminemos el procedimiento de resolución, que estamos en ello. No puedo salir ahora y adjudicar un contrato en paralelo y tener dos empresas adjudicatarias de unas obras". "Cuando resolvamos el contrato con Acciona podremos empezar al siguiente contrato, pero mientras tanto tengo las manos atadas", ha explicado a la diputada regionalista Paula Fernández.

Y es que ésta se ha mostrado "asustada" con las líneas del plan de futuro que ha avanzado el consejero, que ha calificado de "cuento de hadas": "Vamos a hacer un hospital medioambiental, pero sin personal", ha ironizado.

FUTURO CENTRO DE SALUD DE BOO

Fernández también ha preguntado en la sesión al consejero por el estado de tramitación para el centro de salud comprometido en la zona norte de Piélagos, concretamente en Boo, respecto al que Pascual ha indicado que se prevé tener el plan funcional para la futura construcción en este primer semestre de 2025.

A continuación, para finales de año se tendrá el proyecto básico y de ejecución y, una vez que los técnicos los revisen, se procederá a su licitación.