Cantabria urge a Interior una reunión para reforzar la coordinación en incendios forestales

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, participa en la reunión del Consejo Nacional de Protección Civil. - GOBIERNO

SANTANDER, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha solicitado al Ministerio del Interior la convocatoria urgente de una reunión específica sobre incendios forestales para reforzar la coordinación entre las distintas administraciones y mejorar la planificación de la respuesta ante estas emergencias.

Así lo ha pedido la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno regional, Isabel Urrutia, durante su participación, por videoconferencia, en el Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, en el que se han aprobado las nuevas directrices básicas de Protección Civil por unanimidad entre el Estado y las comunidades autónomas, incluida Cantabria.

La consejera ha valorado esta medida, que "es fruto del trabajo conjunto realizado durante los últimos meses" por las administraciones central y autonómica.

Los documentos que han recibido luz verde son una "herramienta esencial para seguir avanzando hacia un sistema de Protección Civil más moderno, homogéneo y eficaz" en todo el país, ha destacado Urrutia, para quien "es el momento de dar un paso más en la coordinación institucional en materia de incendios forestales".

Por eso, ha solicitado una reunión monográfica en la que participen el Estado, las comunidades y todos los departamentos con competencias en la materia, entre ellos, las consejerías de Presidencia y de Desarrollo Rural de Cantabria.

A su juicio, "la coordinación no puede limitarse únicamente a la actuación cuando se produce una emergencia", y por eso ve "fundamental" que de forma previa todas las administraciones compartan información, conozcan con detalle los recursos disponibles y planifiquen conjuntamente la respuesta.

En este sentido, Urrutia ha destacado que las comunidades autónomas conocen "perfectamente" los medios con los que cuentan para afrontar los incendios forestales, si bien ha insistido en la importancia de disponer de una información "completa" sobre los recursos de titularidad estatal que pueden movilizarse en apoyo de los dispositivos autonómicos.

"Conocer con antelación esos medios, su disponibilidad y su capacidad de intervención nos permitirá mejorar la planificación, agilizar la toma de decisiones y ofrecer una respuesta más eficaz cuando se produzca una situación de especial gravedad", ha remarcado la titular de Presidencia de Cantabria.

Así, durante el turno de ruegos y preguntas del Pleno, ha trasladado formalmente esa petición a Interior, y ha planteado la necesidad de celebrar un encuentro técnico e institucional específico sobre incendios forestales que sirva para reforzar la cooperación entre administraciones y mejorar el conocimiento compartido de los recursos disponibles.

"La lucha contra los incendios forestales exige una coordinación permanente entre todas las administraciones, por lo que compartir información, conocer las capacidades de cada una y trabajar con una planificación común es la mejor garantía para proteger a las personas, al patrimonio natural y al territorio", ha insistido.

Por otro lado, el Consejo Nacional de Protección Civil ha aprobado también y por unanimidad un nuevo bloque de directrices básicas relativas a la planificación de la autoprotección, el riesgo químico y los riesgos sísmico y volcánico, con lo que se ha culminado el trabajo desarrollado en los últimos meses por los grupos técnicos en los que ha participado "activamente" Cantabria.