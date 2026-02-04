Cantabria ve "insuficientes" las cuatro plazas de juez previstas y exige tres adicionales

El Rey preside la entrega de despachos a la LXXIV promoción de la Carrera Judicial, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha exigido al Ministerio de Justicia un plan de empleo para garantizar un "amplio" número de plazas de jueces y paliar el "déficit" existente en la actualidad, motivo de "preocupación" para la administración autonómica.

Y es que el Ejecutivo regional considera "insuficientes" las cuatro previstas por el departamento que dirige Félix Bolaños para esta comunidad -una suprimida a principios de año- y exige otras tres adicionales.

En un comunicado, la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia, ha alertado del problema "estructural" que supone la falta de magistrados en todo el país y ha lamentado el tiempo en el que el Ministerio va a tardar en cubrir las 500 plazas anunciadas recientemente, cuatro en la comunidad en la comunidad, y que "tampoco solucionan la actual sobrecarga de trabajo y las necesidades históricas".

Así lo ha señalado la también responsable de Seguridad y Simplificación Administrativa tras celebrarse, este pasado martes, el acto de entrega de los despachos a los 126 integrantes de la nueva promoción de la judicatura, celebrado en Barcelona.

En el mismo estuvieron presentes representantes del Gobierno cántabro como miembros del Consejo Rector de la Escuela Judicial, una vez finalizada la formación práctica. Entre los nuevos jueces se encuentra la próxima responsable de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo.

La titular regional de Justicia se ha sumado así, este miércoles y a través de un comunicado, a la "preocupación" expresada en ese acto por la propia la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el que habló de un "grave" déficit de jueces.

Urrutia se ha referido a la petición de ampliación de planta judicial realizada por todos los firmantes del Pacto para la Justicia de Cantabria, al considerar "insuficiente" el número de plazas de juez previsto por el Ministerio para esta región: cuatro, una suprimida a comienzos de año, y ante el que la comunidad exige otras tres adicionales.

La consejera ha advertido del "riesgo de entrar en una fase de deterioro" del servicio público, a lo que ha sumado el tiempo en el que tardará el Ministerio en cubrir las nuevas plazas.

Por todo lo anterior, ha exigido un plan de empleo que garantice "una previsibilidad de un número de plazas amplio" en los próximos años así como "la idónea preparación" de los nuevos jueces a través de los actuales sistemas de acceso.

En este punto, y al hilo de las reformas impulsadas por el Ministerio para acceder a la carrera judicial, la responsable cántabra del ramo ha considerado que "no caben atajos ni experimentos", como los que a su juicio pretende el Ministerio.

Además, ha rechazado que en el sistema actual "solo tengan acceso las clases favorecidas económicamente o castas de juristas, como acreditan los propios datos, estudios y estadísticas de la Escuela Judicial".

Por último, Urrutia ha defendido que el acceso a la carrera judicial debe hacerse "con tiempo y de forma organizada", dado el papel principal del juez como garante del Estado de Derecho.