Cantabria ve un "parche, humo y engaño" el anuncio de Sánchez de inversión en dependencia

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera cántabra de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha tildado de "parche", "humo" e incluso "engaño" el anuncio del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de inversión histórica en dependencia, anuncio que la 'popular' considera "vacío de contenido" pues genera expectativas sin respaldo presupuestario.

La también responsable regional de Juventud, Familias e Igualdad ha señalado que el jefe del Ejecutivo -que avanzó 2.218 millones de euros extra este ejercicio en materia de dependencia- se limitó a "anunciar un suplemento de crédito para medio año", lo que resta de 2026, pero "sin garantizar" derechos y financiación "a largo plazo".

"¿Cómo puede decir que va financiar la dependencia y únicamente establece un suplemento de crédito para la mitad del 2026, ni tan siquiera para todo el año?", se ha preguntado Gómez del Río, que ha afeado a Sánchez que anuncie medidas así sin partidas que lo sustenten, dado el escenario actual de prórroga de las cuentas.

La consejera cántabra del ramo ha defendido que las personas dependientes y con discapacidad "se merecen dignidad y que haya un presupuesto" que respalde la financiación anunciada por el presidente el martes, cuando el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley con la citada inversión, y que según dijo se elevará a 6.200 millones entre 2026 y 2027 respecto a las últimas cuentas.

Para la titular de Inclusión Social, a la vista del escenario de prórroga presupuestaria actual, "lo único que se ha anunciado es un parche" para la mitad de este año pero no se reconoce la "financiación adecuada" de la dependencia, para la que Cantabria sigue reivindicando al Estado la mitad, como establece la ley.

"Volvemos otra vez a un sistema de humo y lo que queremos es que haya una garantía efectiva de una financiación del 50 de la dependencia" y de carácter "estructural", no solo para la "mitad del año 2026", con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema en 2027 y siguientes ejercicios, ha reclamado la consejera cántabra.

En este sentido, ha indicado que solo en 2025 la "infrafinanciación" por parte de la administración central para llegar a ese 50% fue de 40 millones de euros, ya que el Gobierno de Sánchez "financió solamente con un 29%" la atención a la dependencia.

El resto -un 71%- fue afrontado por el Ejecutivo cántabro, que "seguirá avanzando en la dependencia sin parches, con presupuesto, con financiación estructural", lo mismo que pide a Sánchez, ha garantizado Gómez del Río.

Y también le exige "que no engañe, que no vuelva otra vez con cortinas de humo", ha remachado la consejera, que rechaza así la "política de anuncios sin contenido, respaldo presupuestario y seriedad".

Gómez del Río ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios al intervenir, junto a su compañero de Empleo, Eduardo Arasti, en la apertura del II Día de las Empresas de Inserción de Cantabria.