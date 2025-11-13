Cantabria vuelve a permitir ventas de ganado dentro de la región y salida de terneros de menos de un año

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria va a iniciar un proceso de "desescalada" y flexibilización de las medidas adoptadas contra la dermatosis nodular y a partir del próximo lunes, 17 de noviembre, volverá a permitir la venta de reses entre ganaderos de Cantabria, así como la salida de terneros de menos de un año con destino a cebadero o matadero, de forma "muy controlada" y sin posibilidad de retorno a la comunidad.

La consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, ha anunciado este jueves en rueda de prensa las nuevas medidas acordadas con el sector teniendo en cuenta la evolución de la enfermedad en el país.

Estos cambios respecto a las restricciones se publicarán mañana en el Boletín Oficial de Cantabria y entrarán en vigor el lunes por un periodo inicial de 21 días, con posibilidad de prórroga.

Pese a la flexibilización, se mantiene la prohibición de celebrar ferias ganaderas hasta que termine el año.