Cantabria ya detecta más casos de la cepa británica que de la inicial, un 62%

Sanidad explica que la región es "muy capaz de detectarlos" y eso "hace que sean más" que en el resto de España

SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria detecta ya más casos de coronavirus correspondientes a la variante británica que a la que circulaba inicialmente y sigue aumentando cada semana su porcentaje, ya que ha pasado de suponer un 14 por ciento de los contagios en la primera semana de enero a un 62 por ciento la semana pasada.

Así lo han indicado este miércoles en rueda de prensa el consejero de Sanidad y el director general de Salud Pública, Miguel Rodríguez y Reinhard Wallmann, respectivamente, quienes han señalado que esta variante B117 supone una "sombra" en los datos positivos de la evolución de la pandemia en Cantabria.

Según han explicado, en la última semana se han detectado más casos de la cepa inglesa que de la "salvaje" -la inicial-, por lo que si hoy en día se infecta alguien tiene más probabilidad de contagiarse de la variante británica.

Y es que los contagios están bajando cada semana pero descienden sobre todo en la variante original, mientras que la británica "se mantiene a un nivel constante", lo que supone un "riesgo de que vuelva a subir".

En resumen, han señalado que las medidas restrictivas frente al coronavirus en vigor funcionan sobre la cepa salvaje, pero la británica es "más resistente" a ellas.

Y a preguntas de la prensa sobre los datos publicados esta semana por el Ministerio de Sanidad que sitúan a Cantabria a la cabeza del país en cuanto al número de casos detectados de esta cepa -hace dos días eran 145 de 898 registrados en toda España, Rodríguez y Wallmann han respondido que es debido a la "proactividad" del Servicio de Microbiología del hospital Valdecilla, que inició las labores de cribado desde que se empezaron a detectar estos casos.

NO ES UNA SITUACIÓN "AISLADA"

"De entrada, somos muy capaces de detectarlos, eso hace que sean más", han explicado, opinando que no es una cuestión "aislada de la comunidad", sino que la cepa "está en torno a este nivel en el resto" del país. "No tenemos ninguna duda porque no hay ninguna razón para que Cantabria sea diferente en el comportamiento al resto de las comunidades autónomas", han insistido.

También han señalado que ha habido "poquísimos" vínculos epidemiológicos con Inglaterra, lo que supone que la cepa "ha venido y se ha expandido", incrementando e imponiéndose progresivamente por su alta transmisión comunitaria.

Preguntados por otras cepas, han dicho que por el momento no se ha tenido sospecha de ninguna nueva, aunque detectarlas "lleva su tiempo" y es necesario enviar las muestras a secuenciar.

En este sentido, Wallmann ha dicho que en el futuro se contará con los reactivos necesarios para poder secuenciar en Cantabria unas 64 muestras a la semana y "podremos ver con mas velocidad si se trata de nuevas cepas".