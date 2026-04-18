Archivo - Los cántabros Dúo Otero ofrecerán un concierto de música clásica el jueves en el Palacio de Festivales - PFC - Archivo

SANTANDER 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cántabros Dúo Otero, formado por Miguel Diez (violonchelo) y Hugo Selles (piano), ofrecerán un concierto de música clásica este jueves 23 de abril en el Palacio de Festivales de Cantabria.

La formación fue creada en 2017 por estos músicos en honor al compositor, profesor y director de orquesta cántabro Emilio Otero.

Hasta la fecha han actuado en salas de conciertos y festivales en España, Dinamarca y Serbia y ya cuentan con un repertorio de dos discos, con el segundo cerca de ser publicado.

En 2019 publicaron su primer disco de larga duración, que incluye obras de Massenet, Shostakovich, Popper y la Rapsodia sobre temas cántabros compuestos por el propio dúo y basados en melodías del folclore popular de Cantabria.

En julio de 2021 participaron en los Encuentros Culturales de la Fundación Comillas y posteriormente han trabajado intensamente en su videoteca online y en conciertos para preparar su segundo disco, grabado en septiembre de 2023 y que será publicado a lo largo de 2026.

Recientemente, el Dúo Otero ha sido galardonado con el segundo premio en el Concurso Internacional de Música de Moscú y con el cuarto premio en el London Classical Competition.

Su repertorio abarca reconocidas obras para violonchelo y piano: desde grandes sonatas hasta piezas menores, desde el clasicismo hasta el siglo XXI, ha informado el PFC.

El programa que llevarán a la sala Pereda el jueves a las 19.30 horas constará de dos partes de 35 y 40 minutos, respectivamente, con la interpretación de 'Le Chant du menestrel' (A. Glazunov); 'Sonata para violonchelo y piano en La menor' (H. Bosmans); 'Sonata para violoncello y piano nº 3 en La Mayor Op. 69' (L.V. Beethoven); y 'Siete canciones populares españolas' (M. Falla).