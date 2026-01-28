Cantur invierte 1,3 millones en renovación de cierres y miradores de una veintena de recintos de Cabárceno

Archivo - Cebra común en Cabárceno - CABÁRCENO - Archivo

SANTANDER, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur) ha destinado 1,3 millones a las obras de la III fase del proyecto de renovación integral de cierres y miradores de recintos de animales del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que afecta a una veintena.

La empresa pública, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, ha adjudicado la ejecución de los trabajos a Cuevas Gestión de Obras S.L, con un plazo de ejecución de cuatro meses a partir de febrero.

La intervención se llevará a cabo en cerca de una veintena de recintos, entre ellos, los de rinoceronte blanco, elefante africano, gaúres, lobos, asno somalí, cebra común y cebra de Grévy, hipopótamo anfibio e hipopótamo pigmeo, gorilas, camellos y dromedarios. Asimismo, se sustituirán los miradores de los espacios de hipopótamo anfibio, osos, wallabys, hienas y papiones y se acondicionará el aparcamiento del recinto de gaures, ha informado este miércoles el Gobierno.

La renovación de los cierres y miradores de los recintos se enmarca en el Plan de Inversiones de Modernización y Mejora de las instalaciones de Cantur y con su ejecución se persigue reforzar la seguridad de los recintos y proteger tanto a animales como a visitantes, así como renovar la imagen del parque sustituyendo los vallados deteriorados por el paso del tiempo en los más de 35 años de vida de Cabárceno.

La actuación consiste en la construcción de un doble cerramiento con acero corten y madera tratada, ambos materiales en tonos ocres en consonancia con la gama cromática dominante en el parque.

Así, el primer vallado permite acotar la superficie de los recintos y el segundo cierre de público, paralelo al anterior y constituido por una malla trenzada de acero, cumple la doble función de garantizar la seguridad y aumentar el bienestar de las especies al ganar distancia con respecto a los visitantes y evitar así el contacto físico.

Una vez terminada esta tercera fase, más del 80% de los recintos estarán renovados, quedando el apenas 20% restante para una IV fase con la que se concluirá el proyecto de renovación integral de cierres y miradores.

La inversión destinada a la mejora de los recintos junto a otros proyectos en marcha como las nuevas cuadras de guarda y manejo de elefantes o el tobogán alpino que se construirá en el parque representan un paso más en la puesta en valor de la instalación más visitada de Cantabria y el cumplimiento del compromiso del Gobierno de Cantabria en la apuesta por un turismo de calidad y sostenible, ha señalado la Administración.