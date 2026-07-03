Cantur licita por seis millones el nuevo recinto de elefantes de Cabárceno que será de los "más punteros del mundo"

Archivo - Foto de archivo de la presentación del proyecto y la maqueta del nuevo edificio por parte del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, Cantur, ha sacado a licitación las obras de construcción del nuevo edificio de guarda y manejo de elefantes en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con un presupuesto base de seis millones de euros.

La ejecución del proyecto cuenta con un plazo de nueve meses y convertirá el recinto de elefantes del parque cántabro "en una de las instalaciones más punteras del mundo", tanto en lo que se refiere al bienestar de los animales como a la seguridad de los trabajadores encargados de su cuidado, ha afirmado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

El diseño del edificio, que ocupará una superficie de 3.000 metros cuadrados -el triple del actual- ha contado con el asesoramiento de Alan Roocroft, una de las máximas autoridades en paquidermos a nivel internacional, y lleva la firma del estudio cántabro Inycon (Ingeniería y Construcción S.L) dirigido por Pedro López.

Avalada por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), la nueva instalación está pensada para mejorar la calidad de vida del amplio número de ejemplares que conviven en el parque, considerando las técnicas y conocimientos más actuales de manejo y gestión de animales. Éstos contarán con espacios mucho más grandes en un edificio que dispondrá de todos los elementos, protecciones, cerramientos y superficies para optimizar los trabajos de manejo por parte de los cuidadores y técnicos.

El espacio se construirá en las proximidades del lago artificial que se halla dentro de las 25 hectáreas que ocupa el recinto de elefante africano de Cabárceno y llevará el nombre de Santiago Borragán, en homenaje y reconocimiento a la trayectoria profesional del coordinador jefe de los servicios veterinarios del parque.

Tendrá forma rectangular de 83,10 metros de longitud y 35,60 de anchura. Éste contará con dos dormitorios para machos de 174,15 m2, con un panel de entrenamiento de 8,70 metros de longitud, con puerta para salir a las campas exteriores y otra que lo comunica con el pasillo de cuidadores.

Por su parte, las hembras e individuos jóvenes de la manada disfrutarán de otro espacio independiente integrado por dos dormitorios de 518,43 m2 y comunicado, asimismo, con el exterior.

El diseño incluye dos patios de espera de más de cien metros cuadrados comunicados cada uno con el dormitorio de cada manada y con los patios de entrenamiento. En total, unos 6.000 m2 de patios.

La distribución de los espacios se completa con zona de almacenaje para el forraje de alimentación de 119,40 m2, un almacén y sala de máquinas e instalaciones de climatización y eléctricas, así como una cocina para el preparado de biberones. La altura útil en la zona de machos es de 9 metros y en la zona de hembras de 7 metros para garantizar que los animales no alcancen la cubierta.

Se ha diseñado asimismo una entreplanta de 207,60 m2 para vestuarios, oficinas y un mirador, con acceso por escalera y ascensor. Todos los recintos están comunicados con pasillos alrededor de los mismos para la circulación del personal, cuidadores y veterinarios.

Los muros de cerramiento serán de hormigón visto armado y se coronarán con una moldura de chapa de acero Corten. La cubierta se materializará mediante una estructura metálica a dos niveles y contará con una gran superficie traslúcida a través de dos lucernarios de grandes dimensiones con el objeto de naturalizar la instalación.

La actuación ha priorizado la sostenibilidad ambiental y energética para que el edificio sea lo más eficiente posible. Se implantará una instalación fotovoltaica singular formada por paneles de vidrio con trasparencia y transmisión lumínica. Como dato curioso destaca la utilización de 250 toneladas de acero inoxidable para cierres y portillas.

Finalmente, otra de las singularidades del proyecto es la integración paisajística de la construcción, con el empleo de materiales y tonalidades cromáticas que respetan las características del entorno y la plantación de arbolado en diferentes zonas que actuará de filtro visual. La ubicación del edificio, que se visualizará a 600 metros, es otra de las soluciones que contribuyen a minimizar el impacto.

Los detalles de la licitación se pueden consultar en la Plataforma de Contratación del sector Público.

REFERENTE MUNDIAL

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, gestionado por la empresa pública Cantur dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, es un referente mundial en la conservación y reproducción del elefante africano.

La instalación cántabra cuenta actualmente con 18 ejemplares. Gracias al espacio del que disponen y al número de individuos que lo constituyen, el gran grupo de elefantes de Cabárceno se comporta de manera similar a como lo hacen en su hábitat natural.

Con 24 alumbramientos, el parque es el centro de conservación donde más ejemplares de esta especie han nacido en cautividad en el mundo, un hito en el liderazgo mundial del programa de reproducción de Cabárceno.