Cantur saca a concurso el contrato de arrendamiento del Hotel Casona de Carmona

Hotel Casona de Carmona - CANTUR

Los interesados deberán potenciar la gastronomía y abrir en determinadas fechas SANTANDER 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cantur ha sacado a concurso el contrato de arrendamiento del Hotel Casona de Carmona con el objetivo de reabrir el establecimiento y recuperar su actividad.

La empresa pública, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y propietaria del complejo hotelero situado en la localidad de Carmona, establece entre las condiciones del concurso que los interesados en su explotación cuenten con una experiencia mínima demostrable en gestión hotelera y/o de restauración, así como el compromiso de que al menos un 25% de la plantilla contratada sea de empleados empadronados en el municipio, ha informado el Gobierno.

Asimismo, los interesados deberán presentar un planteamiento de gestión que contemple la potenciación de la gastronomía a través de la organización de jornadas gastronómicas o la generación de ofertas y productos relacionados con la restauración y la gastronomía comarcal.

Las bases establecen, además, periodos mínimos de explotación con los que se persigue que el complejo hotelero tenga la mayor actividad posible durante el año. De esta forma, el arrendatario deberá abrir obligatoriamente los fines de semana (de viernes a domingo) a lo largo de todo el año, excepto del 7 de enero al 15 de febrero; en Semana Santa (10 días desde el viernes de Dolores al Domingo de Resurrección) y de forma ininterrumpida del 15 de mayo al 30 de septiembre.

El contrato tendrá una duración de un año, siendo prorrogable de mutuo acuerdo entre las partes por un periodo máximo de cuatro y sucesivamente por dos periodos de cinco años cada uno, con un límite de contrato que no podrá superar los quince años.

Las condiciones económicas se fijan en una renta fija mínima de 1.750 euros mensuales más IVA el primer año y, a partir del segundo año, se devengará un canon mínimo variable anual del 6% sobre la facturación anual total del año anterior.

Además de la oferta y aspectos económicos, Cantur valorará como criterios de adjudicación la memoria técnica presentada y la orientación comercial de la explotadora dirigida a conseguir los objetivos de comercialización del producto y de la zona turística.

El plazo de presentación se ofertas finalizará el 19 de junio a las 14.00 horas. Las bases pueden consultarse en el perfil del contratante de la página web cantur.com

ENSEÑA DEL MUNICIPIO

El Hotel Venta de Carmona constituye una de las enseñas patrimoniales y turísticas de la localidad, siendo uno de los edificios más emblemáticos del Conjunto Histórico-Artístico de Carmona.

El complejo hotelero está constituido por un edificio principal y un espacio de hostelería y restauración anexo. Está dotado con diez habitaciones totalmente equipadas, salón de uso compartido, restaurante-cafetería, aseos y cuenta con terraza exterior, zonas verdes y aparcamiento propio.

Conocido popularmente como la Venta o el Parador de Carmona, el cuerpo principal del hotel se ubica en el Palacio de los Mier del siglo XVII, cuya arquitectura ecléctica combina el Barroco madrileño con el diseño de las casonas montañesas.

Su rehabilitación ha pasado por varias fases hasta su reapertura en julio de 2020. Tras la rescisión del contrato con el anterior arrendatario, el hotel permanece cerrado desde octubre de 2025. En estos meses, Cantur ha llevado a cabo distintas actuaciones de acondicionamiento, revisiones periódicas de instalaciones y puesta a punto del inmueble.

El objetivo del nuevo concurso es reabrir de nuevo sus puertas y dotar a Carmona de un activo turístico que atraiga visitantes y dinamice el potencial paisajístico, cultural y turístico de la comarca a través de una oferta alojativa y gastronómica de calidad.