Cantur y SEO/BirdLife organizan rutas guiadas para aproximarse a las aves y hábitats de Alto Campoo

Participantes en la edición anterior de las rutas guiadas por Alto Campoo promovidas por Cantur y SEO/BirdLife - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo, gestionada por Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, acoge a partir de este sábado, 13 de junio, un programa de rutas guiadas en el entorno de la instalación deportiva en colaboración con SEO/BirdLife.

Se desarrollarán los sábados 13, 20 y 27 junio y los jueves de julio y agosto, una actividad por semana en horario de mañana, ha informado en un comunicado el Gobierno de Cantabria.

La ruta es circular y atraviesa algunos de los hábitats más representativos de Alto Campoo a lo largo de aproximadamente siete kilómetros.

Partirá a las 9.30 horas desde la cafetería de El Chivo y ascenderá hasta el mirador de Fuente del Chivo, en la cota superior de la estación, para continuar por la pista de Peña Labra y alcanzar el pico Tres Mares.

El recorrido presenta una dificultad media, por lo que se recomienda acudir con equipamiento adecuado para caminar por montaña, así como agua y comida.

La participación en las rutas es gratuita y requiere inscripción previa a través del formulario habilitado en el siguiente enlace: https://forms.gle/EjAGve7oJJSRXk867

Durante la actividad, guías especializados de la organización conservacionista pondrán en valor la biodiversidad de este espacio de la alta montaña cántabra y darán a conocer la importancia del ecosistema, así como las actuaciones de conservación desarrolladas en los últimos años.

Los participantes descubrirán los principales hábitats de la zona, su flora y su fauna, con especial atención al conocimiento de algunas de las aves que encuentran refugio en este espacio protegido de la Red Natura 2000.

Entre las especies más representativas que podrán observar destacan el gorrión alpino, el roquero rojo y el acentor alpino.

La actividad se celebra por segundo año consecutivo gracias a la colaboración de Cantur y SEO/BirdLife, entidades que mantienen una estrecha relación de trabajo desde hace más de una década con el objetivo de compatibilizar la actividad turística y deportiva de la estación con la conservación del entorno natural. Durante la edición de 2025 participaron cerca de 200 personas.

LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ALTO CAMPOO

Entre 2012 y 2018 se desarrolló el proyecto LIFE+ Econnect en el espacio natural en el que se ubica la Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo con el objetivo de mejorar la integración paisajística de la estación y favorecer la recuperación de los hábitats.

Cantur y SEO/BirdLife fueron parte de este proyecto como entidades socias y desarrollaron actuaciones de restauración ecológica y promovieron un modelo de gestión compatible con la continuidad de la actividad ganadera, el esquí y la conservación del medio natural.

"Casi una década después de su finalización, los resultados son visibles", ha subrayado el Ejecutivo.

Según ha indicado, la recuperación de los suelos y de la cubierta vegetal del dominio esquiable ha contribuido a mejorar la funcionalidad ecológica del entorno y a favorecer la presencia de una destacada comunidad de aves de montaña.

Entre ellas sobresale el gorrión alpino, ya que Alto Campoo constituye la zona de nidificación más oriental de la especie en la cordillera Cantábrica, lo que refuerza el valor ambiental y estratégico de este espacio para la conservación de la biodiversidad.