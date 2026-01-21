El Capricho articulará el Año Gaudí sobre el camino físico, la divulgación y la filantropía - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Capricho de Gaudí articulará el Año Gaudí 2026 en torno al camino físico, la divulgación y la filantropía, mediante un programa educativo renovado, visitas especiales, publicaciones y eventos conmemorativos.

Así lo han detallado este miércoles los responsables de la 'Alianza del Camino de Gaudí', que representa a las tres obras del artista construidas fuera de Cataluña -El Capricho de Gaudí, la Casa Botines y el Palacio de Gaudí-, durante la jornada de apertura de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, en un acto celebrado en el stand de Cantabria.

'El Camino de Gaudí' se enmarca en la conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto en 2026, año declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público, ha informado el Ejecutivo regional.

En la presentación ha participado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, que ha reafirmado el apoyo "firme" del Gobierno de Cantabria a El Capricho de Gaudí y a las iniciativas propuestas para el Año Gaudí, que "contribuirá a potenciar el turismo cultural en Cantabria bajo una marca internacional de primer nivel".

El director de El Capricho, Carlos Mirapeix, no ha podido estar presente en la presentación al cancelarse el vuelo a Madrid. En su lugar, han intervenido los representantes de las dos entidades leonesas, José María Viejo y Víctor Murias.

TURISMO EN LAS CUATRO ESTACIONES

Esta iniciativa forma parte de la estrategia global que presenta a Cantabria como un destino turístico sostenible para las cuatro estaciones del año.

Por ello, han estado presentes La cueva El Soplao y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, las dos principales instalaciones turísticas de la comunidad autónoma.

La directora general de Hostelería del Gobierno de Cantabria, María Saiz, y el director de Explotación de la cueva El Soplao, Jaime MacLennan, han detallado las particularidades del enclave, las tres modalidades de visita y el papel del equipo humano como los grandes valores de la cavidad para garantizar el equilibrio entre la actividad turística y la conservación del sistema geológico.

Por su parte, el director de Cabárceno, Míchel Valdés, junto al coordinador de servicios veterinarios, Santiago Borragán, han expuesto las características que convierten al parque en un referente internacional en conservación, bienestar animal y educación ambiental.

OTRAS PRESENTACIONES

Además, a lo largo del miércoles se han sucedido otras presentaciones para promocionar diversos municipios y experiencias en Cantabria.

La Empresa Municipal de Turismo de Santander ha presentado la iniciativa 'Santander. Turismo que suma'; el Ayuntamiento de Astillero ha dado a conocer su oferta bajo el lema 'Astillero, donde quieres estar'; y el Santander Cruise Deluxe ha anunciado sus previsiones para 2026.

Asimismo, la productora Moverground ha presentado junto a la directora general de Cantur, Inés Mier, el cartel del Sonórica, el festival musical que se celebrará el 17 y 18 de julio en Castro Urdiales, con el patrocinio del Gobierno de Cantabria y que contar con las actuaciones de Hombres G, Lori Meyers, y Ultraligera, entre otros.

También han mostrado sus proyectos las asociaciones de guías APIT Cantabria y CEFAPIT, con la presentación el X Encuentro Nacional CEFAPIT que se celebrará en Cantabria en diciembre; la asociación ANEAR de agencias de receptivo experiencias genuinas del destino Cantabria.

Por su parte, el Ayuntamiento de Comillas ha expuesto el proyecto 'Comillas, museo al aire libre' y la Fundación Agro & Cultura abordará el futuro de Valderredible.

La actividad de este miércoles está previsto que concluya con la presentación de la aplicación de gamificación 'Experiencias en las Rutas de Carlos V', promovida por la Red de Cooperación de mismo nombre.

Por otro lado, la jornada ha arrancado con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Además, el consejero y el resto de autoridades presentes han asistido al stand de Andalucía para arropar a la comunidad y Martínez Abad ha firmado en el libro de condolencias instalado en el espacio andaluz, donde ha trasladado la solidaridad de los cántabros.