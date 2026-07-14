Los Caprichos de Comillas celebrarán siete conciertos en agosto con homenajes a Gaudí, Mozart y Falla

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 23ª edición de los Caprichos Musicales de Comillas celebrará un total de siete conciertos del 3 al 13 de agosto, en los que conmemorará aniversarios de Mozart, De Monasterio, Gaudí, Falla y Casals, y que se desarrollarán en la iglesia del antiguo Seminario Mayor de la Universidad Pontificia de Comillas y el centro Cultural El Espolón.

Así lo han presentado este martes en rueda de prensa la directora general de Cultura y Patrimonio, Eva Guillermina Fernández; la alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda; y el director musical del ciclo de música clásica, Serguei Mesropian.

Fernández ha destacado que la programación ofrece una combinación de "buena música en un formato cercano y un marco tan singular como es Comillas", y ha señalado la "gran acogida" que da el público a este festival que está "totalmente consolidado".

Por su parte, Noceda ha resaltado que este certamen nació de la mano del violinista Ara Malikian (actual director), que iniciaba en Comillas su exitosa carrera musical, y desde entonces ha pasado a formar parte del verano cultural de la villa. Además, ha calificado esta nueva programación como "variada, diferente y adaptada al numeroso público que cada año acude a esta cita".

Mientras tanto, Mesropian ha afirmado que este festival surgió con un vinculo muy especial con Gaudí y su "excepcional" muestra arquitectónica que se puede ver en el Capricho.

PROGRAMA

El programa se iniciará el lunes 3 de agosto en la iglesia del Antiguo Seminario Mayor, donde a las 21.00 horas se celebrará la gala inaugural de los Caprichos, titulada 'Gaudí. 100 años inspirando al futuro', y que contará con Ballet Nazarenko, Ensemble Solistas de Caprichos Musicales, el violinista Albert Skuratov, la pianista Ruzan Badalian y el director Serguei Mesropian, con obras de Bach, Vivaldi, Bizet, Chopin, Khachaturyan, Monti y otros compositores.

Al día siguiente, en el Centro Cultural El Espolón, a la misma hora, el Emsemble Solistas de Caprichos Musicales con la presencia del violinista Albert Skuratov y la dirección del propio Serguei Mesropian, que protagonizarán el homenaje 'Mozart. Genio Eterno-270 aniversario de nacimiento'.

El viernes 7, en la iglesia del Antiguo Seminario Mayor, se celebrará el recital 'Cuba en la Memoria', con Yelsy Heredia Trío, formado por el propio Yelsy Heredia (contrabajo), Adrián Estevez (piano) y Moisés Porro (percusión), quienes ofrecerán un "un viaje vibrante al corazón de la música cubana".

El día 9, El Espolón acogerá el concierto 'Mareas celtas. The Cobblestone', a cargo de Rubén Díez (productor, gaita gallega y flautas), John Conde (guitarra) y Javier Delgado (contrabajo), que se unen para recorrer 50 años de tradición y cambio en la música irlandesa.

El martes 11, también en el El Espolón, será el turno del homenaje al 150º aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, bajo el título 'Falla, La fuerza de La Llama', con un recorrido musical, poético y escénico a cargo de Pablo Rossi Rodino (barítono), Tatiana Studyonova (piano) y Pablo Gutiérrez Ríos (bailarín invitado).

El miércoles 13, El Espolón ofrecerá 'Donde el mar hace la música', un recital de grandes momentos de la ópera y a zarzuela protagonizado por Imanol Laura (tenor), Rosa Gomariz (soprano) y Ruzan Badalian (piano).