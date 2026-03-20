El cardenal Carlos Osoro será Hijo Predilecto de Cantabria

Archivo - El Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno nombrará al cardenal cántabro Carlos Osoro Hijo Predilecto de Cantabria en reconocimiento a su trayectoria humana y pastoral, y a los profundos vínculos que mantiene con la comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado este viernes en un comunicado la presidenta regional, María José Sáenz Buruaga, que ha hecho suya la propuesta de los promotores de la iniciativa y ha dado ya las instrucciones para iniciar los trámites.

Buruaga, junto con la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha recibido en la sede del Ejecutivo cántabro a representantes de las instituciones que han impulsado la concesión de este título a Carlos Osoro: Arturo Ros, obispo de Santander; Manuel Ángel Castaneda, presidente del Ateneo de Santander; Ildefonso Calderón, responsable de la Asociación Amigos de Torrelavega; José Nicasio Gutiérrez, presidente de la Coral de Torrelavega, y Tomás Castillo, en nombre de la Sociedad Cántabra de Escritores.

A ellos se suma también el padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, que no ha podido estar presente en la reunión, y en los próximos días se adherirán los ayuntamientos de Castañeda, su municipio natal; de Torrelavega, donde se inició como párroco, y de Santander, en cuya catedral fue vicario.

La jefa del Ejecutivo ha apoyado desde el primer momento una iniciativa que, a su juicio, es un "justo y merecido homenaje" a un cántabro "que ha dedicado toda su vida a servir a la iglesia y a la sociedad", y que ha "dejado huella" en Cantabria y en España "por su cercanía con las personas, su compromiso con los más vulnerables y su contante vocación de diálogo".

"Pocas personas son capaces de unir a la sociedad cántabra y despertar tanto cariño y reconocimiento social como Osoro", ha destacado la presidenta, para quien el cardenal "ya ostenta el título de hijo predilecto en la memoria y el corazón de lo muchas generaciones de cántabros".

"Ahora queremos arropar y devolver como sociedad todo lo que nos ha dado un hombre del pensamiento que ha aportado mucho a la cultura, un hombre de grandes valores y compromiso social, y un hombre de la Iglesia que ha formado a muchas generaciones de sacerdotes", ha añadido Buruaga.

De esta forma, Osoro engrosará una amplia lista de Hijos Predilectos de Cantabria en la que figuran nombres como Jesús Otero (1988), Eulalio Ferrer (1988), Teodosio Herrera (1993), Juan Antonio del Val (1994), Severiano Ballesteros (1999), Óscar Freire (2001), el cardenal Herrera Oria (2004), Joaquín González Echegaray (2006), Miguel Ángel García Guinea (2012), Eduardo García de Enterría (2017) y Alfredo Pérez Rubalcaba (2021).

BIOGRAFÍA

Nacido en Castañeda el 16 de mayo de 1945, Carlos Osoro cursó los estudios de Magisterio, Pedagogía y Matemáticas, y ejerció la docencia hasta su ingreso en el seminario para vocaciones tardías del Colegio Mayor El Salvador de Salamanca, en cuya Universidad Pontificia se licenció en Teología y en Filosofía.

Fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1973 en Santander y 1975 fue designado secretario general de Pastoral, delegado de Apostolado Seglar, delegado episcopal de Seminarios y Pastoral Vocacional, y vicario general de Pastoral. Un año más tarde, en 1976, se unificaron la Vicaría General de Pastoral y la Administrativo-jurídica, y fue nombrado vicario general, cargo en el que permaneció hasta 1993. Ese año pasó a ser también canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Santander y un año más tarde, en 1994, presidente.

Además, en 1977 fue nombrado rector del seminario de Monte Corbán de Santander y ejerció esta misión hasta que fue nombrado obispo en 1997.

Durante su último año en la Diócesis de Santander, en 1996, fue también director del centro asociado del Instituto Internacional de Teología a Distancia y director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Agustín, dependiente del Instituto Internacional y de la Universidad Pontificia de Comillas.

Después de su etapa en Cantabria, fue obispo de Orense entre 1997 y 2002, arzobispo de Oviedo entre 2002 y 2009, arzobispo de Valencia entre 2009 y 2014, y arzobispo de Madrid entre 2014 y 2023, archidiócesis de la que actualmente sigue siendo arzobispo emérito.

En 2015 el Papa Francisco lo eligió como uno de los miembros del XIV Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, un organismo permanente que tiene como función la organización del Sínodo.

El 9 de junio de 2016 fue designado ordinario del Ordinariato para los fieles católicos orientales residentes en España, con el fin de proveer su atención religiosa y pastoral. Y el 19 de noviembre de ese mismo año fue nombrado cardenal en el Vaticano.

En 2017 se incorporó a la Congregación para la Educación Católica, donde permaneció hasta enero de 2023, y en 2019 pasó a ser miembro de la Congregación para las Iglesias Orientales.

Posteriormente, en 2020 fue elegido de nuevo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para el periodo 2020-2024, responsabilidad que desempeñó también entre 2014 y 2017, y en 2021 se integró en la Pontificia Comisión para América Latina.

En la CEE fue presidente de la Comisión Episcopal del Clero de 1999 a 2002 y de 2003 a 2005, y de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar desde 2011 hasta 2014. Igualmente, perteneció al Comité Ejecutivo entre 2005 y 2011, y más tarde, como arzobispo de Madrid, entre 2017 y 2020.

Desde noviembre de 2008 es patrono vitalicio de la Fundación Universitaria Española y director de su seminario de Teología.

Osoro destaca también por su faceta como escritor y es autor de libros como 'Cartas desde la fe: Una colección de reflexiones sobre la fe cristiana', 'Educar en la Esperanza', 'La vida consagrada con María Esperanza de Dios', 'Siguiendo las huellas de Pedro Poveda', 'El amor a Dios y a los hombres', 'Una Iglesia que no se para' o 'El paso de la fe'. Sus obras suelen abordar temas como la evangelización, la esperanza cristiana, la misión de la Iglesia y la vida consagrada.