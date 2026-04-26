La carga de una máquina de afeitar causa un incendio en un baño de la Residencia de Mayores de Laredo

Bomberos acuden a la Residencia de Mayores de Laredo - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han acudido este sábado a la Residencia de Mayores de Laredo por un aviso de incendio en un cuarto de baño causado por la carga de una máquina de afeitar, que se ha saldado sin heridos.

El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó hasta el lugar a los efectivos autonómicos tras la llamada de alerta. A su llegada, el fuego ya estaba apagado, por lo que procedieron a revisar la zona.

En la intervención también estuvieron presentes agentes de la Policía Local y sanitarios del 061, ha informado el servicio de emergencias en su perfil de 'X'.