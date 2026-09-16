El Cargadero de Dícido y otros cinco bienes de Cantabria, en la Lista Verde Hispania Nostra

Cargadero de Dícido - HISPANIA NOSTRA

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria cuenta con seis bienes entre los 269 que forman ya parte de la Lista Verde de Hispania Nostra, en la que se incluyen los naturales y culturales que han salido de la Lista Roja al desaparecer el riesgo que presentaban.

Entre esos bienes cántabros destaca el Cargadero de Mineral de Dícido, en Castro Urdiales, Premio Hispania Nostra a las Buenas Prácticas 2026, y que un ejemplo de recuperación del patrimonio regional.

Los otros cinco son la ermita de Cintul, en Cos (Mazcuerras); el convento de Santa Cruz, en Santander; la grúa-draga de Priestman, también en la capital; el palacio de los Acevedo, en Hoznayo; y la torre de Ruerrero, en esta localidad de Valderredible.

Creada como parte del sistema de protección y seguimiento del patrimonio de Hispania Nostra, la Lista Verde pone el foco en los casos en los que la intervención de administraciones, propietarios, asociaciones, profesionales o ciudadanos ha permitido eliminar la amenaza existente y cambiar el futuro de un bien.

Estos 269 casos muestran que el deterioro del patrimonio no tiene por qué constituir un proceso irreversible, y que detrás de cada incorporación a la Lista Verde existen circunstancias y soluciones diferentes, desde intervenciones de restauración y consolidación hasta cambios en la protección jurídica, recuperación de usos, actuaciones promovidas por las administraciones o iniciativas impulsadas por asociaciones y colectivos ciudadanos.

La diversidad de la Lista Verde permite recorrer prácticamente todas las formas que adopta el patrimonio cultural y natural español. Un total de 26 ejemplos de bienes incluidos en la Lista Verde, distribuidos por las 17 comunidades autónomas, refleja la variedad de los procesos de recuperación reconocidos por Hispania Nostra, entre los que figura el caso del Cargadero de Dícido, estrechamente vinculado a la historia minera e industrial de Cantabria y a la huella que estas actividades han dejado en su paisaje.

Este año ha obtenido el Premio Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en la categoría de intervención en el territorio o en el paisaje.

OTROS BIENES EN EL RESTO DE ESPAÑA

Otros bienes en España son, en Andalucía, el lince ibérico en Huelva y la estación de ferrocarril de Baza, en Granada. En Aragón se encuentran el Lavadero de Lana del Jiloca, en Calamocha (Teruel) y la ermita de San Martín de Terraza, en La Ribagorza (Huesca).

Castilla y León reúne el entorno de la Fortaleza Califal de Gormaz, en Soria; el Palomar de Carrascal del Duero, en Zamora; y el Monasterio de Santa María de Rioseco, en Burgos.

En Castilla-La Mancha figuran el Castillo de Villel de Mesa, en Guadalajara, y la Casa de Josito, en Manzanares, Ciudad Real. En Cataluña se encuentran la iglesia de Sant Sadurní d'Esperan, en El Pont de Suert, y el Monasterio de Santa María de Vallverd, en Tragó de Noguera, ambos en Lleida.

Otros ejemplos son en la Comunidad de Madrid el Hospital de San Carlos, en Aranjuez, y en Navarra el Humilladero de Tudela. En la Comunidad Valenciana aparecen el Complejo Minero de San Antón, en Orihuela, Alicante, y el lienzo de la muralla almohade del Castillo de Xàtiva, en Valencia.

En Extremadura figura El Pontón de Brovales, en Badajoz. En Galicia se encuentran los frescos de la iglesia de San Vicenzo dos Vilares, en Guitiriz, Lugo, y la Telleira de Padín, en Valga, Pontevedra. A ellos se suman el Paisaje Cultural de Punta Nati, en Menorca, y la Casa Fuerte de Adeje, en Santa Cruz de Tenerife.

En La Rioja figura la Iglesia de la Asunción de Luezas, en Soto en Cameros. En el País Vasco se encuentran el Palacio Maturana-Verástegui, en Vitoria, Álava, y el Torreón de Serantes, en Santurce, Vizcaya. Completan el recorrido la Capilla de San Esteban del Mar del Natahoyo, en Gijón, y el Monasterio de San Ginés de la Jara, en Cartagena.