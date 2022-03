Carmen Calvo defiende la regulación de los horarios para conciliar la vida laboral y familiar

Propone un cambio para que a las 17 horas las personas ya estén en casa

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta del Gobierno y presidenta de la comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, ha defendido la regulación de los horarios para conciliar la vida laboral y familiar en España. "Quiero un cambio, que a las 17.00 horas de la tarde las personas estemos ya en nuestra casa, con nuestros hijos e hijas, con los mayores, haciendo nuestra vida, yendo al médico, a donde sea", ha propuesto.

Así lo ha manifestado Calvo este sábado en la IV edición de los Premios Carmen Alborch, organizados por el PSOE de Santander para reconocer la defensa de la igualdad, la promoción de los derechos de las mujeres, su visibilidad y la lucha contra la violencia de género, a entidades y organizaciones de la ciudad, en el que se ha reconocido la trayectoria de Calvo en este sentido así como la labor de otras asociaciones y colectivos.

Calvo ha afirmado que "la igualdad entre hombres y mujeres se llama feminismo" y "no se puede ser demócrata sin ser feminista". "La única manera de transformar este mundo es todos aquellos pasos que hemos dado las mujeres", ha subrayado.

Así, ha señalado que "casi todo lo que hemos conseguido hasta ahora no es feminismo, es democracia. Que nos paguen el mismo salario a igual trabajo e igual currículo es democracia. Que no nos asesinen y que nos garanticen la igualdad no es feminismo, es seguridad".

Para Calvo, "el machismo es otra forma de fascismo" y ha sostenido que "la abolición de la prostitución será una gran bandera internacional, como pasó con los matrimonios del mismo sexo".

Finalmente, ha asegurado que el PSOE "va a cambiar la agenda política de este país desde el feminismo y la igualdad". "Vamos a hacer lo que nos dijo Simone de Beauvoir, lo personal es político y por tanto vamos a empezar a sacar los problemas que tenemos a la política".

PREMIADOS

Además de Calvo, esta edición ha galardonado al Colegio de Enfermería de Cantabria, a la Asociación de Ayuda a Mujeres con Cáncer de Mama (AMUCCAN), a la Asociación Cántabra de Lucha contra el Parola asociación (BRUMAS) y al Independiente Rugby Club por su compromiso con la igualdad, en un acto abierto al público que ha contado con cerca de 200 asistentes y que ha sido presentado por la periodista de Onda Cero, Teresa Díez.

Así, se ha obsequiado a las personas y entidades con una réplica de los dibujos que el pintor Roberto Orallo realizó de Carmen Alborch para la primera edición de los premios, y a Calvo con una obra inédita del artista que es un diálogo entre ella y Carmen Alborch.

El acto ha sido inaugurado por el secretario general de los socialistas santanderinos y promotor de estos reconocimientos, Pedro Casares, quien ha destacado que Calvo es "una maestra, una compañera inmejorable, una referente indiscutible para muchísimas generaciones de socialistas y también para muchísimas generaciones de mujeres que ven en ti ese espejo para defender los derechos".

Para Casares, Calvo es "el mejor ejemplo" de cómo ejercer el servicio público "con decencia, con honradez, humildad y con mucha, mucha, mucha dignidad".

Asimismo, ha reconocido el "sufrimiento" de las mujeres en muchos lugares del mundo como Ucrania y Afganistán, así como la labor de aquellas mujeres periodistas que "se juegan la vida y se dejan la piel para informarnos".

"Mientras las mujeres no puedan vivir libres, iguales, seguras y sin miedos, aquí y en cualquier lugar del mundo, la lucha por la igualdad no terminará. Esa es la causa del feminismo", ha defendido Casares, que ha destacado la "revolución pacífica" de las mujeres para avanzar.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, que ha clausurado el evento, ha afirmado que "detrás de esos barrotes de neón hay cárceles, esclavitud sobre las mujeres, violencia sobre las mujeres y violación sobre las mujeres".

"Queda un largo camino por recorrer y evidentemente algunos están avanzando, pero este que os pongo sobre la mesa tenemos que poner el acelerador a tope", ha dicho.