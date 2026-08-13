Carmen Calvo inaugura este lunes un curso sobre el Consejo de Estado en la UIMP

Archivo - Carmen Calvo, en la conferencia 'Feminismo en Democracia', organizada por la UIMP en Valencia. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, inaugurará este lunes 17, a las 10.00 horas, el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 'El Consejo de Estado en su V Centenario', que forma parte de las actividades académicas del Consejo para celebrar sus 500 años.

El Palacio de La Magdalena (Santander) acogerá hasta el 20 de agosto este encuentro dirigido por el secretario general del Consejo de Estado, Leopoldo Calvo-Sotelo, ha informado la institución.

Ofrecerá un recorrido cronológico desde la reorganización que hizo Carlos V en 1526, que había de asesorarle en los asuntos exteriores de su imperio, hasta la Constitución de 1978, que lo define como "supremo órgano consultivo del Gobierno".

Este cometido, que se caracteriza por el equilibrio entre su autonomía institucional y la relación estrecha y cotidiana que mantiene con el Gobierno, permite que sus dictámenes ejerzan una influencia sobre la práctica aplicativa del Derecho por la Administración General del Estado, en ámbitos como la responsabilidad patrimonial y la contratación en el sector público.

También, el encuentro abordará el papel que miembros de su Cuerpo de Letrados han representado en la universidad, a través de la enseñanza y la investigación del derecho administrativo y otros sectores del ordenamiento jurídico.

Se completará con la presencia y participación de miembros de la institución en otras áreas como la política, especialmente en la Transición, o el mundo literario, pictórico y musical, con figuras como el duque de Rivas, Ramón de Campoamor, Núñez de Arce o Juan Valera, entre otros.