La cabeza de lista al Congreso de Frente Amplio por Cantabria, Carmen Martín, vota en el CEIP Eloy Villanueva de Santander. - FRENTE AMPLIO
SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La cabeza de lista al Congreso de Frente Amplio por Cantabria, Carmen Martín, ha animado este domingo a los cántabros a acudir a sus colegios electorales y ejercer su derecho al voto "con ilusión", pese a las condiciones meteorológicas.
"Hoy votamos con ilusión y animamos a la sociedad cántabra a que vaya a su colegio electoral y ejerza su derecho", ha señalado Martín, que ha reivindicado la importancia de la participación en esta jornada electoral.
"Este domingo votamos para no quedarnos calladas", ha afirmado la candidata, que también ha aludido a la lluvia para asegurar que no será un impedimento para acudir a las urnas.
"A los cántabros y las cántabras no nos para la lluvia para nada y tampoco para votar", ha concluido la cabeza de lista de Frente Amplio, que ha ejercido su derecho a las 10.30 horas en el CEIP Eloy Villanueva de Santander.