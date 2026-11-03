Carmona (UGT) cree que hay motivos "más que suficientes" para secundar la huelga general y que será "muy numerosa"

Archivo - El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha afirmado que hay motivos "más que suficientes" para secundar la huelga general convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre, como el problema de accceso a la vivienda o el "debilitamiento" de los servicios públicos, y espera que ese día las manifestaciones sean "muy numerosas".

Así lo ha manifestado este martes en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes del inicio de la asamblea que el sindicato ha celebrado en el Hotel Santemar donde ha convocado a sus delegados en la comunidad para explicarles los motivos de la huelga.

Carmona ha afirmado que hay "motivos más que suficientes" para ella y, en concreto, ha señalado causas como el precio de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo, la "ausencia" de la negociación colectiva o el "debilitamiento" de los servicios públicos.

De este modo, ha detallado que en Cantabria la vivienda ha subido por encima del 55 por ciento, mientras que los salarios acumulan prácticamente desde el 2021 una pérdida de poder adquisitivo en torno a los 7 puntos. "No podemos seguir de esta manera", ha lamentado.

A ello ha unido que la patronal "se niega reiteradamente a negociar convenios que repartan la riqueza y que permitan a los trabajadores vivir de una manera adecuada".

Todo ello, junto con otros temas políticos, como una "ausencia" de negociación colectiva y el "debilitamiento" de los sectores públicos, entre "otras muchas cosas", "han obligado" a convocar la huelga general.

Y aunque el secretario general de UGT en Cantabria ha afirmado que "nunca hay un momento apropiado" para llevar a cabo una huelga general, ha asegurado que "hay algunos momentos en los que hay que hacerlas y este, sin duda, es un muy buen momento".

Al respecto, Carmona ha puesto el foco en que coincide con la precampaña de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.

UN MOMENTO PRECIOSO

Por otra parte, el sindicalista ha valorado que se trata de "un momento precioso" para que los partidos políticos expliquen qué es lo que piensan hacer con el sistema público de pensiones o con la sanidad, "si van a optar por modelos como en algunas comunidades que están prácticamente desmantelando los servicios públicos de sanidad".

Además, ha exigido a las formaciones que digan si van a apostar por una educación que "no sea excluyente, que sea incluyente, que sea pública y que garantice la igualdad de oportunidades". Y es que ha pedido conocer "qué va a pasar con las universidades, si van a ser "solamente para los hijos de los ricos o también para los hijos de los pobres".

En definitiva, el sindicalista ha aseverado que "hay motivos más que suficientes" para secundar la huelga del 11 de noviembre y más en un momento en el que se plantea una nueva legislatura.

"Hay que saber exactamente qué es lo que se va a hacer con la vivienda", ha insistido, ya que ha indicado que en 2004 se entró en otra crisis como consecuencia este tema, "cuando la gente había dejado de pagar hipotecas porque se dieron cuenta de que les habían vendido viviendas por el doble de lo que valían".

Casas, ha dicho Carmona, que tendrían que haber sido expropiadas para haberlas puesto al servicio de las comunidades autónomas y de las empresas públicas de vivienda para buscar soluciones habitacionales.

"Estas viviendas ya no es que no se estén poniendo a disposición pública, es que se están vendiendo a los amigos de los especuladores que son otros especuladores", ha criticado, para lamentar que, "ahora mismo", hay comunidades donde se está dedicando el 60% del salario al alquiler. "Estos son datos que no son asumibles ya en este momento", ha concluido.