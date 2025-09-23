La carrera 'Ponle freno' recala el 28 en Santander para recaudar fondos para víctimas de accidentes de tráfico

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carrera solidaria 'Ponle freno' recalará este próximo domingo, 28 de septiembre, en Santander, para recaudar fondos para ayudar a víctimas de accidentes de tráfico y concienciar sobre seguridad vial.

La prueba, impulsada por Atresmedia en colaboración con la Fundación Axa, empezará a las 10.00 horas con salida y meta en la calle Calvo Sotelo, a la altura de la Plaza Porticada, tanto para las carreras de 5 como de 10 kilómetros, y posteriormente se celebrarán las infantiles.

La concejala de Deportes, Beatriz Pellón, ha presentado este martes los detalles de la cita y ha destacado que "es un honor" para la capital cántabra formar parte del circuito de ciudades que acogen 'Ponle Freno'.

Además, se ha mostrado convencida de que los santanderinos van a responder "masivamente" a esta convocatoria solidaria, que se desarrolla por cuarto año consecutivo en la ciudad, y con alrededor de mil corredores en su última edición.

Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el día 27 de septiembre a través de la web www.carrerasponlefreno.com. La entrega de dorsales se realizará en el Centro Comercial Peñacastillo (C. El Empalme, s/n).

La carrera tiene un precio de inscripción de 10 euros -es gratuita para los más pequeños- y el dinero recaudado se destinará a la asociación AESLEME para proyectos en apoyo a víctimas de accidentes de tráfico.

PROYECTO 'TE PUEDE PASAR'

En concreto, en esta ocasión, los fondos irán al programa de prevención 'Te puede pasar', de la Asociación Para el Estudio de La Lesión Medular Espinal.

Los siniestros viales matan en el mundo a más de 1,3 millones de personas, provocan entre 20 y 50 millones de traumatismos mortales y es la primera causa de fallecimiento para los jóvenes entre 15 y 29 años. En España fallecieron en 2023 por este motivo 1.806 personas.

'Te Puede Pasar' consiste en la impartición de una conferencia gratuita de entre hora y media y dos horas por un lesionado medular por siniestro vial, quien ha sido formado previamente, tanto en seguridad vial como en formación de formadores, por los expertos de la asociación.

Estas charlas se dirigen a los alumnos de ESO, Bachiller y ciclos formativos de colegios, institutos y centros de formación de Santander y esperan alcanzar los 700 jóvenes.