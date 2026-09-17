La carretera Requejada-Suances y el puente sobre la ría San Martín serán una realidad en 2030

SUANCES 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha remitido al Boletín Oficial de la Unión Europea la licitación del proyecto para la construcción de la carretera Requejada-Suances y el puente sobre la ría de San Martín, con el objetivo de que las obras comiencen a lo largo de 2027 y la infraestructura entre en funcionamiento en 2030, por un importe total de 198,7 millones de euros.

Así lo ha anunciado la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, que ha presentado este jueves el proyecto, junto al consejero de Fomento, Roberto Media; y los alcaldes de Suances y Polanco, Andrés Ruiz Moya y Rosa Díaz, respectivamente.

Buruaga ha indicado que está previsto que la licitación se publique este viernes en el Boletín Oficial de la UE así como en la plataforma de contratación de la Administración General del Estado y, a partir de entonces, se abrirá un plazo de 52 días para la presentación de ofertas.

De esta forma, una vez adjudicado el contrato, la empresa concesionaria tendrá un año para redactar el proyecto, otros tres para ejecutar la obra y será la encargada del mantenimiento de la infraestructura durante 26 años.

El proyecto contempla la construcción de una carretera de 4,8 kilómetros y un puente de 735 metros de longitud que cruzará la ría de Suances al inicio del trazado, con un vano de 150 metros diseñado para permitir la navegación sin interferencias.

Con ello, se creará un eje directo entre la A-67 y las localidades de Cortiguera y Tagle, mediante un nuevo cruce sobre el río Saja-Besaya, evitando el actual desvío hasta Barreda para llegar a Suances y su entorno costero, donde se crean innumerables atascos.

Además, se genera un nuevo acceso a Tagle sin atravesar Suances, y el trazado se optimiza para reducir impactos ambientales y afecciones a la población.

El Gobierno ha optado por un contrato de colaboración público-privada, bajo la fórmula de pago por disponibilidad. La inversión inicial es de 87,4 millones de euros, a los que se suman unos costes por el mantenimiento de 864.000 euros anuales durante los 26 años de explotación y un volumen de inversiones extraordinarias estimado en 5,5 millones de euros.

De esta manera, el concesionario realizará una inversión total de 115,3 millones de euros. Por su parte, el Ejecutivo abonará un canon anual de 7,6 millones de euros a la concesionaria.

Se trata de "uno de los hitos más importantes de la obra pública de las últimas décadas", ha destacado la líder del Ejecutivo autonómico, que ha señalado que el proyecto cuenta con respaldo ambiental, seguridad jurídica, un modelo de financiación definido, un calendario en marcha y "una inversión sin precedentes para toda la comarca".

Así, Buruaga, que ha apuntado que no recuerda "ningún compromiso más veces defraudado", ha subrayado que esta licitación supone "un paso definitivo y sin retorno" para hacer realidad "una de las infraestructuras más esperadas en la historia reciente de Cantabria".

PROYECTO ALTERNATIVO PARA ACCEDER A LAS PLAYAS

Por su parte, el alcalde de Suances, que ha confiado en que haya empresas interesadas en desarrollar este proyecto que va a generar "muchos beneficios" al municipio, ha trasladado su preocupación por la finalización de esta variante, donde se construirá una rotonda a la altura de La Rasa, frente a la actual residencia de mayores. Así, ha reclamado un proyecto alternativo para acceder directamente a las playas.

En este sentido, el consejero de Fomento ha aseverado que esta carretera va a suponer una "mejora brutal" para Suances y ha trasladado el compromiso de que la Dirección General de Obras Públicas encargará un estudio sobre los accesos a las playas.

Asimismo, Ruiz Moya ha aprovechado la ocasión para avanzar al Ejecutivo la intención del Ayuntamiento de proporcionar una parcela en Hinojedo, y probablemente otra en Cortiguera, para hacer más Viviendas de Protección Oficial (VPO). En este punto, Media ha aseverado que cuando el Consistorio ceda esos terrenos a la empresa pública Gesvican se construirán dichas viviendas.

En cuanto a las cien viviendas de VPO que se están construyendo en el Plan Parcial La Rasa, el regidor y el titular de Fomento han intervenido en varias ocasiones, el primero para aclarar que el Ayuntamiento fue el que cedió la parcela al promotor y el segundo para defender que esas viviendas son posibles gracias los cambios en la normativa que ha realizado el Gobierno de Buruaga.

Finalmente, la alcaldesa de Polanco ha puesto en valor que el proyecto para la construcción de la carretera Requejada-Suances también va a beneficiar a su municipio.

Ha indicado que al contar con un acceso "mucho más rápido" a las playas de Suances esto "se tendrá en cuenta" a la hora de elegir Polanco para vivir o para veranear.

Además, en materia de movilidad, ha destacado que, según un estudio de la Universidad de Cantabria (UC), se estima que este proyecto reducirá el tráfico en "más de un 30%" en la carretera N-611, a su paso por Requejada, por lo que se ganará en seguridad.