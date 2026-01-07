Las carreteras de Cantabria dejan de precisar cadenas, aunque se pide precaución en seis tramos

Quitanieves trabajando - Carlos Castro - Europa Press

SANTANDER 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El uso de cadenas ha dejado de ser obligatorio este miércoles en las carreteras de Cantabria tras mejorar la situación provocada por la nieve.

Al comienzo del día, todavía se precisaban cadenas en siete tramos de las carreteras autonómicas. Pese a que se ha puesto fin a esta restricción, aún se llama a circular con precaución en seis tramos por la nieve y el hielo.

En concreto, en los puertos de Palombera, Estacas de Trueba, Alto Campoo, La Matanela y Lunada, así como en la CA-825 Nestares-Barrio, según información de la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.

Además, siguen cerrados desde hace un mes el acceso al mirador Fuente del Chivo (CA-916) y a Collado de Llesba (CA-893).