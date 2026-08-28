La carroza 'Quimera', de Mi Vida Loca, ganadora de la 115 edición de la Batalla de Flores de Laredo

La carroza 'Quimera', de Mi Vida Loca - AYUNTAMIENTO DE LAREDO

LAREDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La carroza 'Quimera', obra de Mi Vida Loca, ha vencido este viernes en la 115 edición de la Batalla de Flores de Laredo, fiesta de Interés Turístico Nacional y que aspira a tener el reconocimiento de Internacional.

En segunda posición ha quedado 'Eutopía', de Agrupa2, y en tercer lugar 'Hagan juego', de Come Golayu Que Lo Ha Hechu Güela.

Los siguientes en la lista han sido por este orden: 'Todo o nada' (Come Golayu Que Lo Ha Hechu Güela), 'Soñando Altamira' (El Cantu), 'Alistair' (Grupo Pejino), 'Jerez de la Frontera' (Carrozas Oruña), 'Beep-Beep' (Grupo Pejino), 'Dulces sueños' (Mi Vida Loca) y 'Flotaremos' (Grupo Alegoría).

Además, en la categoría B, 'Walt', de Agrupa2, se ha llevado el primer premio; mientras que 'Titán', de El Cantu, ha quedado segunda; 'Soñar con las estrellas', de Carrozas Oruña, tercera; y 'Huellitas', de Grupo Alegoría, cuarta.

En cuanto a los vestidos, 'Quimera' ha conseguido el primer galardón, seguida de 'Altamira' y 'Alistair', en segundo y tercer puesto, respectivamente.

El Premio al Arte se lo ha llevado también 'Quimera' en la categoría A, y en la B 'Walt'. Además, el Premio Internacional ha recaído en 'Alistair'.

Todas las carrozas --14 en total-- han desfilado en la tarde de este viernes por la Alameda Miramar acompañadas de peñas, bandas de música y grupos de danzas ante la mirada de miles de personas que cada año congrega esta centenaria fiesta.

Por otra parte, durante el evento se han entregado dos distinciones honoríficas. Una al coreógrafo y presentador cántabro Javier Castillo 'Poty', que ha recibido el título de 'Carrocista Mayor'; mientras que Antonio Pascual Torre ha sido reconocido como 'Carrocista Veterano'.

Ambos han sido los encargados de realizar el tradicional corte de cinta que marca el inicio del desfile de carrozas.

La celebración aspira a alcanzar el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional, una distinción que contribuiría a reforzar la proyección exterior de uno de los acontecimientos festivos más singulares de Cantabria.

Actualmente, Las Guerras Cántabras de Los Corrales de Buelna es la única festividad en la región que cuenta con esta categoría.

REFERENTE CULTURAL Y TURÍSTICO

Por su parte, el Gobierno de Cantabria ha mostrado su apoyo a esta histórica cita a través de la presencia en el evento de la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, y del consejero de Educación, Sergio Silva.

En nota de prensa, el Ejecutivo autonómico ha destacado la importancia de una celebración que constituye "una de las principales señas de identidad" de Laredo y una cita de "referencia" dentro del calendario festivo y cultural de Cantabria, tanto por su capacidad de atracción de visitantes como por la creatividad y el trabajo artesanal que hay detrás de cada una de las carrozas.

Asimismo, ha felicitado tanto a los galardonados como al conjunto de carrocistas, al tiempo que ha puesto especialmente en valor la dedicación de todas las personas que hacen posible cada edición, preservando una tradición que combina "maestría, talento y participación popular" y que se transmite de generación en generación.