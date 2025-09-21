La carroza 'Subidón de azúcar', de la Peña Veteranos, gana el concurso de San Mateo de Reinosa - AYUNTAMIENTO DE REINOSA

REINOSA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carroza 'Subidón de azúcar', de la Peña Veteranos, ha logrado este domingo el primer premio del Concurso de San Mateo 2025 de Reinosa, convocado por el Ayuntamiento y que estaba dotado con 6.000 euros.

El segundo premio, de 5.400 euros, ha sido para la Peña Con los míos por la carroza 'Donde habitan los mitos', mientras que 'Gambito de dama', de la Peña Alegres y CIA, ha conseguido el tercer puesto del concurso, establecido en 5.100 euros.

El cuarto lugar (4.800 euros) ha ido a parar a 'Señor de Sipan, guardián dorado de la eternidad', de la Peña Peruanos en Reinosa. Y el quinto puesto (4.800 euros) ha sido para 'El pequeño reino de Ben y Holly', presentada por Inalcanzables.

Finalmente, el sexto premio (4.200 euros) se ha entregado a la carroza 'De Requejo al espacio', de la Peña Indomables.

Por otro lado, el premio a la mejor figura, dotado con 300 euros, ha recaído en 'La niña de la taza', de la Peña Veteranos.

El Ayuntamiento también ha entregado placas a la Peña Kant-Iber en agradecimiento por haber realizado la carroza de la Reina y Damas de las fiestas, a la Peña Macabi por su contribución al desfile y un premio de 250 euros a los espectáculos de la Peña Guajapen, el Grupo Corocotta y a cada una de las siete minicarrozas que han participado en el desfile de ayer noche y esta mañana, que, este año, ha celebrado su 83 edición pese a la lluvia, ha informado el Consistorio.