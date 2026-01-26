La Casa Joven de Camargo acoge la 4ª edición del curso de Especialista en Atención a la Discapacidad

Curso de Atención Discapacidad. - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa Joven del Ayuntamiento de Camargo acogerá del 23 de febrero al 26 de marzo la cuarta edición del curso de Especialista en Atención a la Discapacidad, una formación gratuita y presencial de 80 horas, con 25 plazas disponibles, en la que se combinarán las sesiones presenciales con visitas a entidades.

Este curso está dirigido a monitores y directores de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil titulados y se desarrollará, como en anteriores ediciones, en dos sedes diferentes.

Así, la primera fase de la formación tendrá lugar en La Nave de la Casa Joven de Camargo, mientras que la parte final, de carácter más práctico, se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela Oficial de Tiempo Libre, ubicadas en el Parque de Mataleñas, en Santander, ha indicado el Ayuntamiento de Camargo en nota de prensa.

La iniciativa está organizada por la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado del Gobierno de Cantabria dentro del programa formativo de la Escuela Oficial de Tiempo Libre Carlos García de Guadiana para el año 2026, y tiene el objetivo de promover una educación en el tiempo libre inclusiva y de calidad.

En concreto, el curso subraya la importancia de generar espacios accesibles y la necesidad de contar con profesionales capaces de diseñar proyectos desde una perspectiva inclusiva.

Así, al finalizar la formación, los asistentes contarán con las herramientas necesarias para identificar los distintos tipos de discapacidad y sus necesidades de apoyo, comprender el valor de los espacios inclusivos y desarrollar acciones que favorezcan la participación real de las personas con discapacidad en los programas socioeducativos que impulsen.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 17 de febrero y las solicitudes deberán realizarse a través de la web www.jovenmania.com.

El número de plazas está limitado a 25 y su adjudicación se realizará en función de los criterios de selección publicados en el portal Jovenmania.