La Casa Real traslada su pésame a las familias de las víctimas del accidente en la pasarela de Santander

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Real ha trasladado este martes su pésame a las familias de las víctimas del accidente en la pasarela de El Bocal, en Santander, y su agradecimiento a los equipos de emergencias por sus labores de rescate.

A través de su cuenta en 'X', desde la Casa Real han dicho sentirse "consternados por la tragedia". "Nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas y nuestro reconocimiento a los equipos de emergencias que están trabajando en las labores de rescate", ha escrito.

Al menos cinco personas --cuatro estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras y un hombre-- han muerto tras romperse una pasarela de la playa de El Bocal en Santander. Otra persona continúa desaparecida y hay una superviviente, que fue trasladada con hipotermia al Hospital Valdecilla de la ciudad.

Todas ellas formaban un grupo de siete personas que pasaban por la infraestructura de madera, ubicada entre dos acantilados, cuando colapsó y cayeron al mar y a una zona de rocas.