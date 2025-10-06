Casares apela a "derribar estigmas y tabúes" en las 'Jornadas de Psicología, Educación y Salud Mental'

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, en la inauguración de las 'Jornadas de Psicología, Educación y Salud Mental' - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El Colegio Oficial de Psicología de Cantabria organiza esta actividad que se prolongará hasta el viernes

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha apelado a "derribar estigmas y acabar con tabúes" para abordar y prevenir los problemas de salud mental entre los jóvenes, especialmente desde los centros educativos y de la mano de los psicólogos cuyo papel es "fundamental" para dar "una respuesta científica y profesional".

Lo ha destacado este lunes en su intervención en la inauguración de las 'Jornadas de Psicología, Educación y Salud Mental' que organiza el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria hasta el viernes, 10 de octubre, en el Paraninfo de La Magdalena.

El representante del Estado en la comunidad ha evidenciado que los problemas de salud mental están creciendo "de forma significativa en los centros escolares" y hay que atender esta realidad desde "la experiencia y el conocimiento" de los psicólogos.

"Hablamos de problemas que nos rodean a todos y que afectan desde la infancia como el acoso escolar o la prevención del suicidio. También de la adicción a las drogas, del impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, de la ansiedad, del ciberacoso o del consumo de pornografía", ha enumerado.

Todo ello, ha insistido, "nos rodea en el día a días y merece una respuesta desde la ciencia" y, de ahí, la importancia de estas jornadas en las que se abordarán estas problemáticas con la participación de psicólogos pero también de madres, padres y educadores.

Y es que el delegado del Gobierno ha enfatizado que "sin salud mental no hay salud integral" y, por ello, la sociedad no puede "correr el riesgo de seguir dejando en silencio lo que debe ser dicho en voz alta". "Hoy, más que nunca, debemos derribar estigmas, acabar con tabúes, integrar saberes y, sobre todo, escuchar", ha añadido.