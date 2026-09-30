Casares apela a los diputados por Cantabria que voten los decretos de vivienda "pensando en la gente"

Archivo - El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), ha apelado a los cinco diputados que representan a Cantabria en el Congreso de los Diputados que este viernes, 2 de octubre, voten los decretos de vivienda, aprobados este martes por el Consejo de Ministros, "pensando en la gente" que hoy tiene un problema en este ámbito.

En rueda de prensa, Casares ha pedido a los parlamentarios (dos del PP, dos del PSOE y uno de Vox) que voten pensando en todos los jóvenes, familias, trabajadores y personas vulnerables "que necesitan de estos dos reales decretos leyes para tener una vida mejor".

Así, ha instado a los diputados populares, Félix de las Cuevas y Javier Noriega, y al de Vox, Emilio del Valle, "que dejen a un lado los intereses partidistas".

"Pongámonos de acuerdo por la vivienda, por el bien de España y por el de Cantabria. Hay una oportunidad de demostrar que se está con la gente o contra la gente. El Gobierno de España y el PSOE lo tiene claro: estamos con la ciudadanía que hoy reivindica poder vivir en una vivienda digna", ha concluido Casares.