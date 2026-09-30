Casares asegura que el Gobierno sigue negociando la reanudación de las obras del tercer carril de la A-67

Archivo - Obras del nudo de la A-67, en Torrelavega, Cantabria. - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha asegurado que el Ejecutivo central sigue negociando la reanudación de las obras del tercer carril de la A-67 con la empresa adjudicataria, la UTE San José y Aceinsa.

A preguntas de los periodistas, Casares ha subrayado que la voluntad del Ejecutivo es "poder continuar lo antes posible" con esa actuación que lleva paralizada desde finales de julio, en el tramo Polanco-Bezana, por el encarecimiento de los costes.

"En este momento estamos en esa fase de negociación con la empresa adjudicataria de las obras, que entendemos también que tiene una obligación de continuar con los trabajos", ha apuntado.

Por otra parte, el delegado ha destacado que el Gobierno central está intentando introducir algunas mejoras en el contrato que beneficien también a la cantidad de personas que utilizan esa carretera a diario.

Por último, ha insistido en que la voluntad del Ejecutivo es que las obras puedan volver "lo antes posible", aunque aún no hay una fecha concreta para regular esos trabajos.