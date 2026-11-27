Cierre de campaña del PSOE en Torrelavega - PSOE

TORRELAVEGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha augurado que este domingo, 29 de noviembre, las urnas de Cantabria y de España "se van a llenar de votos progresistas al PSOE para que Pedro Sánchez siga siendo presidente y España continúe mirando al futuro".

Así lo ha vaticinado Casares en el acto de cierre de la campaña electoral del PSOE regional, que se ha celebrado en la plaza de la Llama de Torrelavega y en el que ha intervenido junto a la cabeza de lista al Congreso, Susana Herrán, el candidato a la Alcaldía de la capital del Besaya, Agustín Molleda, y el secretario general de los socialistas de Torrelavega, José Luis Urraca.

El líder socialista ha opinado que el PSOE "va a ganar las elecciones" con "la fuerza de la gente, de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes y de los mayores porque todos saben que para mirar al futuro solo hay una papeleta, la del Partido Socialista".

Casares ha apuntado que los socialistas cántabros han recorrido "cada rincón, cada municipio y cada ciudad de Cantabria" en estos 15 días de campaña electoral, "cerca de gente escuchando sus anhelos" y también reivindicado "las oportunidades" que brinda el proyecto del PSOE para el país y la comunidad autónoma.

Por ello, se ha mostrado seguro de que el domingo "se van a llenar las urnas de votos del PSOE y de votos de progreso" para que que el país "siga apostando por la sanidad y la educación pública, para garantizar seguir subiendo las pensiones, para defender los derechos de las mujeres, dar más oportunidades a los jóvenes y garantizar el derecho a la vivienda".

"Todo eso nos lo jugamos este domingo y estoy seguro que desde aquí, desde Torrelavega, desde el corazón del Besaya y de Cantabria vamos a tener toda la fuerza de la gente, de la gente humilde, y que saben que solo la papeleta del PSOE se compromete a seguir dando progreso y libertad a este país", ha inisistido el líder de los socialistas cántabros.

Por su parte, Herrán ha pedido que "todo el mundo vaya a votar porque es absolutamente necesario" para "seguir construyendo un país de progreso, de derechos y libertades a partir del domingo".

"Tenemos que demostrar este domingo que las mujeres vamos a hablar más alto y claro cogiendo el voto del PSOE", ha señalado la candidata a la Cámara Baja, que ha confiado que Pedro Sánchez "va a seguir siendo presidente con la fuerza de la gente de Torrelavega, Cantabria y España".

Por último, Molleda ha hecho un llamamiento "a las mujeres valientes, socialistas, no sumisas, no calladitas y con voz y voto" porque, a su juicio, "ellas son las que van a llenar las urnas de papeletas del PSOE para ganar las elecciones".