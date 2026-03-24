Casares cree que la moción de censura en Reinosa sirve para "corregir la parálisis" de la ciudad

Archivo - Casares y Balbontín. - PSOE - Archivo

SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, cree que la moción de censura que ha registrado su partido y el PRC en Reinosa para sacar al PP del equipo de Gobierno, y que se votará el próximo 31 de marzo, es un "instrumento de democracia" y, además, sirve para "corregir la parálisis en la que se encontraba la ciudad" en estos tres años.

Así lo ha valorado Casares este martes a preguntas de la prensa sobre las declaraciones de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), en las que afirma que el PSOE y PRC "no vienen a mejorar el Gobierno de Reinosa, vienen a ocuparlo".

Casares ha señalado que el PSOE y su portavoz, Sergio Balbontín, fueron quienes ganaron las elecciones municipales en Reinosa y la lista más votada.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno regional (PP) "ha ido más veces estos días a Reinosa que en toda la legislatura", por lo que cree que la moción de censura "ha servido para algo": "para activar muchos proyectos que tenía paralizados el Partido Popular, perjudicando la vida de los hombres y mujeres de la capital de Campoo".

En este sentido, ha puesto como ejemplo el centro de salud de Reinosa, que visitó la presidenta Buruaga este lunes y "llevaba paralizado casi dos años" desde que se cayó el techo, pese a las preguntas, mociones e interpretaciones de los socialistas, ha dicho.

Un centro de salud, ha apuntado, que está financiando por el Gobierno de España a través del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos.

Asimismo, un consejero realiza una visita este martes a Reinosa para conocer las obras de unas viviendas sociales, en la que "tampoco han avisado al Gobierno de España" pese a que el Ministerio de Vivienda las financia.

"Solo estas dos medidas que ayer y hoy visita el Gobierno de Cantabria con tanta prisa representan 1,7 millones de euros de inversión del Ministerio de Vivienda del Gobierno de España en Reinosa", ha subrayado.

De esta forma, Casares ha insistido en que "hay que respetar la democracia siempre y poner en valor que Sergio Balbontín ganó las elecciones municipales en Reinosa y esta moción de censura vemos que sirve, y, a partir de la semana que viene, con un nuevo equipo de Gobierno, podremos liderar todos esos proyectos que el Partido Popular ha tenido paralizados".

Casares ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa sobre el paquete de medidas puesto en marcha por el Gobierno de España en respuesta a la guerra en Oriente Medio.