Casares cuestiona el interés del Gobierno de Cantabria en el polígono de La Vega en Reinosa

Señala que el Ejecutivo no ha contactado con SEPES desde hace ocho meses y le insta a ejecutar la partida de 2,4 millones de los Presupuestos

REINOSA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), ha cuestionado el interés del Gobierno de Cantabria (PP) en adquirir las 46 parcelas que quedan sin vender en el polígono de La Vega en Reinosa y le ha reclamado que ejecute la partida de 2,4 millones incluida en los Presupuestos autonómicos de este año para hacerlo porque el Gobierno de España "quiere llegar a un acuerdo".

Durante una visita realizada este jueves al polígono, construido y desarrollado por la Entidad Pública de Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Casares ha censurado la "inacción" del Ejecutivo regional en este asunto y su "falta de compromiso" con el crecimiento industrial en la comarca de Campoo.

Y es que, según ha indicado, el Gobierno autonómico no ha contactado con SEPES desde hace ocho meses, cuando esta entidad rechazó la oferta presentada por la empresa pública SICAN (Suelo Industrial de Cantabria) para adquirir estos terrenos sin vender --unos 50.000 m2-- dado que no estaba "lo suficientemente completa", no cumplía los "requisitos mínimos" y, además, ofrecía un precio "por debajo de coste".

Casares ha detallado que la oferta de SICAN era de 1,36 millones de euros cuando el coste aproximado de la operación era de 2,1. Además, el Ejecutivo regional planteaba una inversión de otro millón para mejorar la pavimentación y la señalización del polígono y reclamaba que SEPES corriera con la mitad del coste.

Con todo ello, Casares ha indicado que la oferta real presentada a SEPES quedaba por debajo del millón de euros, a la vez que se trataba de obligar a la entidad estatal a invertir 500.000 euros. "Fue un planteamiento fuera de mercado", ha añadido Casares.

Casares han insistido reiteradamente en que en SEPES está "abiertos" a estudiar propuestas para la adquisición de las parcelas del polígono que se encuentran sin vender, si bien "solo serán consideradas y valoradas cuando cumplan, al menos, con los mínimos establecidos".

"Deben negociar de forma seria si de verdad están interesados", ha aseverado Casares, que ha indicado que el desempeño de SEPES, como entidad pública empresarial, "se realiza sin ánimo de lucro, pero requiere en todo caso de un retorno de sus inversiones que garantice la continuidad de su actividad".

El polígono, a cuya construcción SEPES destinó una inversión de casi 6,5 millones, tiene una superficie de 230.000 metros cuadrados y 138 parcelas, con un coste medio de 28,11 euros, de los que unos 50.000 están aún sin vender.

Por ello, el delegado del Gobierno ha emplazado al Ejecutivo cántabro y a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, a "abordar esta compra de forma seria, siguiendo la normativa vigente, si de verdad tienen interés real por el polígono y el desarrollo industrial de Campoo".

Frente a la "inacción" del Gobierno de Cantabria, Casares ha destacado que SEPES sí ha trabajado para impulsar la venta de los 50.000 metros cuadrados que están aún sin vender.

Así, la empresa estatal tiene abierto un proceso de comercialización de parcelas por adjudicación directa, con un coste total de 2,1 millones de euros y un precio medio de 39 euros para las parcelas de industria ligera y de 43 euros las de industria nido.

Estos precios suponen una reducción del 15% respecto a los de 2022 y, además, se han establecido facilidades de pago y diferentes opciones de compra.

A preguntas de los periodistas, Casares ha afirmado que al Gobierno de España "no le consta" y "no tiene conocimiento" de que haya riesgo de fuga por parte de empresas instaladas en este polígono a otros fuera de la comunidad por el encarecimiento del suelo industrial en Reinosa, como afirmó hace dos días la candidata autonómica del PRC, Paula Fernández.

"El Gobierno de España va a trabajar para que las empresas se instalen aquí, en Reinosa y en Campoo", ha insistido Casares.

VISITA A EMPRENDEDORES

En su recorrido por el polígono, Casares ha visitado tres empresas impulsadas por emprendedores de la comarca, concretamente Laser Maintenance Solutions, H7METROLOGY y Café Pindio.

La primera fue fundada en 2024 y está centrada en el mantenimiento industrial a través de la tecnología láser portátil, con la que recuperan y conservan superficies, piezas o estructuras de empresas de sectores como las energías renovables, naval y náutico, automoción y acería y fundición.

Mientras que H7METROLOGY se dedica a la metrología industrial y control de calidad a través de la innovación y trabaja para sectores clave como la automoción, la aeronáutica, la energía, la minería, el naval o la defensa.

Por su parte, Café Pindio es una plataforma que conecta a tostadores europeos con productores de todo el mundo y suministra café a particulares y empresas.

VISITA A SIDENOR

Previamente, el delegado del Gobierno ha visitado el complejo industrial de Sidenor, empresa siderúrgica que recientemente ha sido reconocida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) por haber destacado en la ejecución de fondos europeos.

En concreto, Casares ha indicado que el departamento que dirige Sara Aagesen ha reconocido a Sidenor en el ámbito de la innovación en la ejecución de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en la valorización de escorias optimizadas y sostenibles para la fabricación de hormigones y mezclas bituminosas destinadas a aplicaciones de alto valor añadido.

"El MITECO ha reconocido a 39 iniciativas ejemplares en todo el país, una de ellas de Sidenor", ha ensalzado el delegado, que ha detallado que también se ha reconocido a la empresa SEG Automotive por la innovación tecnológica en un proyecto para el diseño y el desarrollo de los procesos de fabricación de un motor eléctrico para bicicletas eléctricas (e-Bikes).

Casares ha ensalzado a Sidenor como una empresa "ejemplar", también en lo social, porque "ha roto las relaciones comerciales con Israel" y no le venderá acero mientras continúe el "genocidio" contra el pueblo de Gaza.

"Aquí todas las voces son importantes, todos los gestos son importantes. Tenemos que hacerlo entre todos", ha dicho Casares, que ha trasladado su agradecimiento a quienes desde el tejido productivo y empresarial dan "pasos firmes" en este sentido y que "van acompañados de ese deseo de la sociedad española por alcanzar la paz y que se pare el genocidio del Estado de Israel sobre un pueblo totalmente indefenso".