El delegado de Gobierno en Cantabria denuncia que un concejal del PP en Ruesga le abofeteó en una feria ganadera

Archivo - El delegado del Gobierno en Cantabria y el secretario general del PSOE en la comunidad, Pedro Casares.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha interpuesto este lunes una denuncia ante la Guardia Civil contra el concejal del PP en el Ayuntamiento de Ruesga, David Setién, por una supuesta agresión física y verbal durante la Feria ganadera de Arredondo, celebrada este domingo, 1 de noviembre, cuando se encontraba de visita oficial.

En concreto, el también secretario general del PSOE en la comunidad ha denunciado que el edil se acercó a él recriminándole su postura sobre la protección del lobo, momento en el que le abofeteó y por lo que tuvo que intervenir el escolta que le acompañaba.

Así lo ha informado este martes el propio Casares cuestionado por los periodistas.

Mientras, en un comunicado, la Delegación del Gobierno ha indicado que el representante del Estado en la región ha presentado la denuncia por recomendación de responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ha relatado que la agresión se produjo al mediodía junto a la plaza de la iglesia de Arredondo, donde se estaba celebrando el tradicional concurso de cabras. Allí, el delegado esperaba para saludar al alcalde, Leoncio Carrascal (PRC), y participar en un programa informativo para poner en valor esta feria.

Además de la denuncia de Casares, consta el parte de actuaciones del escolta, un policía nacional, que le acompaña y que "tuvo que intervenir ante los hechos ocurridos".

Desde la Delegación del Gobierno han aseverado que se trata de unos hechos "gravísimos de alteración de la convivencia democrática y del respeto a la pluralidad política".

"La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática bajo ninguna circunstancia. Ante la espiral de crispación y odio que se está produciendo en España, es necesario recordar que la Constitución Española, para garantizar la convivencia democrática, tiene entre los valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político", ha concluido.

EL PP NO HARÁ DECLARACIONES

Por otra parte, fuentes del PP consultadas por Europa Press han declinado hacer declaraciones al respecto y han asegurado que tampoco las va a realizar el concejal supuestamente implicado.