Casares destaca que la Guardia Civil "vive el mejor momento de su historia", con el mayor número de agentes en Cantabria

Casares y el teniento coronel Postigo en el acto por el Día de El Pilar - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Cartes ha acogido el acto por el Día de El Pilar, patrona de la Benemérita

SANTANDER, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado que la Guardia Civil "vive el mejor momento de su historia" con el mayor número de agentes en Cantabria y en España y cuenta con el "compromiso inequívoco" del Gobierno de España para mejorar las condiciones del cuerpo "con más medios e inversiones".

Así, Casares ha señalado que el cuerpo en la comunidad cuenta con 1.293 agentes, tras aumentar la plantilla un 8 por ciento solo en este 2025, año en el que se han incorporado 93 nuevos guardias, hombres y mujeres que "nos protegen y garantizan nuestra seguridad", un papel por el que están "en el corazón de cada español y cada cántabro".

Un trabajo que se traduce en que hasta el cierre del primer semestre de este año se hayan reducido un 3,6 por ciento las infracciones penales en la Demarcación de la Guardia Civil en la región y la cibercriminalidad un 4%, ha apuntado.

Así lo ha puesto en valor este domingo el delegado del Gobierno en el acto por el día de El Pilar, patrona de la Guardia Civil, que se ha celebrado este año en Cartes y que ha presidido junto al jefe del cuerpo en Cantabria, el teniente coronel Julio Postigo.

En su intervención, Casares también ha destacado la contribución de la Guardia Civil a los "avances, conquistas, derechos y libertades" logrados por España en estos 50 años de democracia y que "nos han convertido en un país que crece, se reinventa y avanza", situándose "a la vanguardia de los países más desarrollados del mundo".

"Somos un país con historia, pero sobre todo con futuro", ha enfatizado el delegado, que ha puesto en valor a España como "referente" por su defensa del bienestar social, la igualdad de oportunidades, la "calidad" de sus servicios públicos y su "avance" en derechos ciudadanos.

Y, para que seguir avanzando en todo eso que "hemos construido todos juntos", Casares ha apelado al "espíritu constitucional y de la transición que nos permitió llegar a acuerdos de país, a superar nuestras diferencias y a caminar unidos en un futuro compartido".

COMPROMISO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

El representante del Estado en la región ha puesto en valor el compromiso del Gobierno de España para reforzar a la Guardia Civil, también con "inversiones" como las que se están llevando a cabo en los cuarteles de Reinosa y Cabezón de la Sal o en el Centro Operativo de Servicios y Coordinación de Emergencias en Santander.

Además, ha indicado que la Guardia Civil avanza en "una causa tan importante para toda la sociedad como es la de la igualdad" y cuenta con la primera cántabra teniente coronel, Pilar Villasante, y con cuatro mujeres comandantes en los puestos de Ampuero, Polientes, Pesúes y Cabuérniga.

Con ello, ha indicado que Cantabria tiene "una de las plantillas con mayor tasa de mujeres de todo el país".

Casares también ha destacado la labor social de la Guardia Civil gracias al trabajo de los Equipos ROCA y sus entrevistas con personas vulnerables de las zonas rurales; los auxilios y rescates de las unidades de seguridad ciudadana y el GREIM de Potes; o el Equipo EMUME que trabaja en materia de violencia de género y menores. "Todo eso es la Guardia Civil", ha apostillado.

IMPORTANTES OPERACIONES

En este sentido también ha hablado el teniente coronel Julio Postigo quien ha puesto en valor el trabajo de las diversas unidades con las que cuenta la Benemérita.

Asimismo, ha coincidido con el delegado del Gobierno en resaltar que los índices de delincuencia en la región se mantienen entre los más bajos de España. Al respecto, ha incidido en el desarrollo de "importantes" operaciones como la desarticulación durante el último año de diferentes grupos delictivos dedicados al robo en viviendas y en establecimientos, a las ciberestafas en Internet y al tráfico de drogas, logrando la incautación de más de 600 kilos de cocaína.

A ello ha añadido el compromiso de la Guardia Civil con el sector turístico, de "especial atención" en una comunidad como Cantabria. Ha dicho que cada año aumenta el número de turistas en la región, "duplicándose la población en verano", a lo que ha unido los festivales y actos de gran afluencia.

Por ello, ha destacado que en la temporada estival se han realizado dispositivos de seguridad por toda la geografía cántabra y ha hecho hincapié en la "ausencia" de incidentes. En este apartado, se ha referido también a la patrulla especial del Camino Lebaniego.

Al acto, celebrado en Camino Real de Cartes, han asistido otras autoridades regionales como la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia; la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto; o el obispo de Santander, Arturo Ros.