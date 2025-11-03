Casares destaca el trabajo de la Delegación del INE en Cantabria, con 44 empleados públicos

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado el trabajo que se desarrolla en la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Cantabria, que cuenta con 44 empleados públicos que se encargan de la gestión y recogida de información necesaria para la elaboración de operaciones estadísticas.

Casares ha visitado este lunes las instalaciones de este organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, ha informado la Delegación del Gobierno.

Ha recorrido las oficinas del INE en Cantabria, ubicadas en la calle Concepción Arenal de Santander, junto a su directora provincial, Sofía Muriedas.

El representante del Estado ha ensalzado que el personal de la delegación cántabra del INE es responsable, entre otros asuntos, de la gestión y mantenimiento del Censo Electoral, de la coordinación y gestión del padrón municipal.

Asimismo, se encarga de la elaboración de numerosas estadísticas de máxima relevancia como la Encuesta de Población Activa (EPA), de Presupuestos Familiares (EPF), Índice de Precios de Consumo (IPC), la Encuesta de Ocupación Hotelera y Extrahotelera o la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

Desde el organismo en Cantabria, el delegado del Gobierno ha señalado que también se recogen datos del movimiento natural de la población, con el registro de información sobre nacimientos, defunciones o matrimonios.

"Entre sus tareas más fundamentales están la coordinación de la gestión de los padrones municipales, detectando errores y duplicidades y asesorando a los ayuntamientos para su subsanación; y también ser el organismo encargado de la Oficina del Censo Electoral", ha señalado Casares.

En este sentido, ha apuntado que los trabajadores del INE se encargan de mantener actualizado el censo de la comunidad autónoma y atender los procesos electorales que se convoquen.

Al hilo, Sofía Muriedas ha destacado el elevado porcentaje de voto CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes) que hay en Cantabria, con unos 43.000 cántabros que residen en el extranjero.

VISITAS ESCOLARES Y SERVICIO DE BIBLIOTECA

Por otro lado, la directora provincial de INE ha detallado al delegado del Gobierno que, además de la labor de gestión y recogida de información estadística, las instalaciones del organismo en Santander reciben visitas de escolares y universitarios, unas visitas que se pueden solicitar a través del siguiente enlace: https://www.ine.es/explica/explica_visita.htm

Asimismo, el organismo provincial cuenta con un servicio de biblioteca de consulta de libros especializados.