Casares destaca a Valles Unidos del Asón como "motor económico" del oriente cántabro tras facturar 25,5 millones en 2025

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, en la cooperativa Valles Unidos del Asón - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado a Valles Unidos del Asón como "motor económico" de la Cantabria Oriental tras cerrar el ejercicio 2025 con una facturación de 25,5 millones de euros lo que le sitúa como uno de los principales dinamizadores económicos de la comarca.

Casares ha visitado este lunes las instalaciones de la sociedad cooperativa junto al alcalde de Ramales de la Victoria, César García, y el gerente de Valles Unidos del Asón, Germán Cantera.

El representante del Estado ha puesto en valor la importancia del sector primario en Cantabria y de las sociedades cooperativas. "Valles Unidos del Asón es un baluarte contra el despoblamiento rural con 38 empleos directos e indirectos y que garantiza la viabilidad de explotaciones en municipios desde Soba hasta Castro Urdiales", ha indicado.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, Casares también ha destacado la apuesta de esta cooperativa por la sostenibilidad y el medio ambiente, con proyectos de reducción de emisiones en las granjas y la optimización de recursos nutricionales para avanzar hacia una ganadería climáticamente neutra.

Asimismo, ha señalado que esta cooperativa trabaja en el mercado de proximidad y cuenta con una marca de leche y queso con Denominación de Origen "con las que refuerza la identidad de Cantabria".

La cooperativa Valles Unidos del Asón, fundada a principios de los años 80, está integrada por más de 300 ganaderos de los que en 2025 se han recogido más de 25 millones de litros de leche.

El delegado del Gobierno en Cantabria también ha destacado la labor social de la cooperativa a través de sus asociaciones de mujeres y jubilados, a lo que se suma su colaboración en actividades con niños y jóvenes, fomentando con todo ello "el arraigo y la calidad de vida" en esta zona rural de Cantabria.

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD DE RAMALES DE LA VICTORIA

Por otro lado, Casares ha presidido este lunes la Junta Local de Seguridad de Ramales de la Victoria junto al alcalde y ha detallado que el municipio ha cerrado el año 2025 con un descenso del 5,36 por ciento en las infracciones penales.

Esta reducción de infracciones se debe a la disminución de las que se corresponden con la criminalidad convencional, que descendió en el conjunto del pasado año un 8,46%, ya que la cibercriminalidad aumentó un 5,26%.

En la reunión también han participado, entre otros, el jefe de la Guardia Civil de Cantabria, el coronel Jorge Bodelón, y otros mandos del cuerpos y representantes de la Policía Local.