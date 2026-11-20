Archivo - El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares - PSOE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado este viernes que en el cara a cara de anoche entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha visto "un buen presidente del gobierno y un mal líder de la oposición".

A su juicio, el jefe del Ejecutivo y candidato socialista "ha actuado de presidente" y ha expuesto "numerosas propuestas en un tono educado, respetuoso y, sobre todo, contando qué quiere hacer con España a partir del 29 de noviembre", con "datos reales y mirando al futuro", ha apostillado.

Enfrente, el candidato del PP a la presidencia, ha interrumpido "con bulos, mentiras y sin ninguna propuesta para el país", ha opinado Casares, que ha añadido que el Partido Popular "sigue en lo de siempre".

Al respecto, ha declarado que la ciudadanía "está harta de la crispación" y quiere que se le diga "qué vamos a hacer con España: no quiere la bronca permanente en la que está el PP".

Casares se ha mostrado "muy satisfecho del papel" de Pedro Sánchez, "siempre muy respetuoso" con un Alberto Núñez Feijóo "bronco y maleducado", que "estaba más pendiente de no perder votos con Vox que de ganarle votos al PSOE", ha remarcado.

En su criterio, la estrategia del líder socialista en el cara a cara de anoche ha sido "acertada" aunque cree que los debates electorales "inciden poco en el voto de la ciudadanía".

Pero si en algo puede influir el de ayer es especialmente en el "votante moderado, tranquilo que no quiere ruido, que no quiere crispación", ha dicho Casares, que tiene claro que este perfil "va a votar al Partido Socialista". "Ayer se han disipado todas las dudas", ha asegurado.