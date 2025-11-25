R Casares dice que la oferta de diálogo de Buruaga "llega tarde": "Presentó el Presupuesto ya hecho"

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha opinado que la disposición mostrada este lunes por la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), para "volver a empezar" la negociación de los Presupuestos de 2026 tras prosperar la enmienda a la totalidad "llega tarde", porque "podía haber dialogado y no lo ha hecho".

"Bienvenida al diálogo", ha enfatizado Casares este martes después de que la presidenta se mostrara "disponible 24 horas" para negociar nada más terminar el Pleno en el que la oposición (PRC, PSOE y Vox) se unió para aprobar la enmienda a la totalidad que devuelve el proyecto de Ley de Presupuestos al Gobierno de los 'populares' en minoría.

Casares ha dicho que la comunidad "está muy necesitada del diálogo entre todas las fuerzas políticas para trabajar por Cantabria, lo que ocurre es que llega tarde", pues "presentó el Presupuesto de Cantabria ya hecho a los grupos parlamentarios y, una vez que lo tenía, empezó a dialogar".

"Las cosas se hacen al revés: primero dialogamos, primero acordamos y después llevamos el Presupuesto al Parlamento de Cantabria si realmente lo que queremos es que se apruebe", ha sentenciado el socialista a preguntas de los medios en un acto en el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros.

Al hilo, ha puesto de relieve las "contradicciones" de la presidenta cuando en las últimas semanas ha sometido a la comunidad a un "chantaje continuo" advirtiendo que si no se lograba un acuerdo para aprobar las cuentas "se paralizaba Cantabria" y ayer dijo "lo contrario", que "Cantabria no se para" y "no habrá lugar para el desconcierto y la parálisis".

RECHAZA LA "PRIVATIZACIÓN" DE SERVICIOS

Casares ha reiterado que el PSOE ha dicho 'no' a los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026 porque "no recogen las necesidades" de la comunidad y van "en la dirección contraria" de lo que el partido quiere.

En este sentido, ha rechazado la "privatización" de servicios públicos en la que a su juicio "ahondaba el PP" en estas cuentas, y ha llamado a los grupos políticos a "trabajar por el bien de Cantabria y no por los intereses privados del PP, que van en contra de los intereses de la mayoría".

En este punto se ha referido a "contratos millonarios" impulsados como el del Hospital Santa Clotilde, que implica destinar "más de 200 millones de euros públicos a la sanidad privada"; o el de las obras para la construcción del puente entre Requejada y Suances, una actuación que "ayer costaba 45 millones de euros y con la colaboración público-privada que nos vende el Partido Popular va a costar 180 millones".

Finalmente, Casares ha subrayado que los PGC "tampoco ahondan en lo más importante, que son las prioridades de los cántabros como el empleo, la vivienda o cambiar el modelo productivo para que esta comunidad autónoma tenga más futuro".