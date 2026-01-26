Casares dice que el PSOE ahora es "mejor" y "cada vez son menos los que se empeñan en generar división"

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, en el Comité Autonómico - PSOE

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado que en la actualidad el partido es "mejor, más creíble, más reconocible", y "cada vez son menos los que se empeñan en generar división".

Así lo ha manifestado este lunes a preguntas de los periodistas por la división en el partido tras lo ocurrido en el Comité Autonómico de este fin de semana, que el exsecretario general, Pablo Zuloaga, y otros integrantes abandonaron.

En respuesta, Casares ha defendido que una "amplia mayoría de la militancia y de los dirigentes del Partido Socialista quieren mirar al futuro" y "quieren que el PSOE trabaje unido, con coordinación, pensando en cómo mejorar la vida de los hombres y mujeres de Cantabria". "En esto está la mayor parte de la militancia de nuestra organización", ha apostillado.

Y respecto a su papel al frente de la formación, ha asegurado que los socialistas "van a encontrar un secretario general que trabaje siempre por la unidad, siempre desde la lealtad y pensando en cómo mejorar la vida de los hombres y mujeres de Cantabria".

En paralelo, ha subrayado la "importante" labor que tiene en este momento el PSOE en las instituciones, y "sobremanera en el Parlamento de Cantabria", con un Gobierno del PP en minoría "que ha sido incapaz por primera vez en 30 años de aprobar unos presupuestos para Cantabria y que ha trabajado más en derogar leyes que aprobó el anterior Gobierno o no ejecutarlas".

En este punto, ha respaldado la labor del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias --el único afín a Casares frente a los otros siete diputados del grupo, y que dio relevo a Zuloaga como portavoz en la Cámara--.

En opinión del actual secretario general, Iglesias "está haciendo un trabajo extraordinario y tiene todo el apoyo de la dirección autonómica". "Espero que sea también un trabajo en el que todo el grupo parlamentario esté", ha apostillado, tras defender que el actual portavoz "está centrado en hacer una oposición constructiva, pero contundente" al Gobierno.

CONVENIO CON SANTA CLOTILDE

Un Gobierno al que ha acusado de "privatizar" servicios públicos y, en este punto, ha avanzado que el PSOE estudiará "si hay margen" para combatir jurídicamente el convenio singular con el hospital Santa Clotilde.

Precisamente, el Comité Autonómico del partido aprobó el sábado una resolución para defender la sanidad pública, en la que exige al Ejecutivo paralizar este convenio y destinar los 256 millones que tiene asignados al Servicio Cántabro de Salud.

Casares ha insistido en que harán "todo lo posible" para que ese convenio se rechace, porque "perjudica la sanidad pública de Cantabria". Así, además de combatirlo políticamente, lo llevará ante la Justicia "si hubiera resquicio", ha dicho el líder socialista en declaraciones a los medios este lunes.