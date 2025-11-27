Casares dice que el voto en contra del PP a la senda de déficit "perjudica" a Cantabria

Archivo - El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado este jueves que el voto en contra del Partido Popular a la senda de déficit "perjudica a Cantabria".

Casares se ha pronunciado así a preguntas de la prensa este jueves en Miera, cuando aún el Pleno del Congreso no había tumbado, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

Así, antes de conocer el resultado de la votación, el delegado del Gobierno ha pedido a todos los grupos parlamentarios que "recapaciten sobre su posición" y se ha dirigido especialmente al Partido Popular y a sus diputados, "porque con su voto están perjudicando a las comunidades autónomas donde gobiernan y entre ellas Cantabria".

"El que no se puedan aprobar esos objetivos de déficit en el caso de Cantabria es quitarnos un margen fiscal de 60 millones de euros que podríamos estar destinando a servicios públicos, a fortalecer la educación, la sanidad, las políticas sociales o las políticas de empleo y también esa actualización que siempre tenemos de las entregas a cuenta que el Gobierno de España está haciendo a las comunidades autónomas", ha advertido Casares, quien, en este sentido ha subrayado que lo que se está votando es "más margen para las comunidades autónomas, que tengamos más capacidad de actuación".

"Y no entiendo la posición del Partido Popular y de los diputados del Partido Popular. Están votando en contra de los intereses de Cantabria", ha reiterado.

Además, Casares ha afirmado que el Gobierno de España sigue trabajando en la idea de presentar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026.

"Si no salen adelante estos objetivos, el Gobierno de España va a volver a presentarlos en el Congreso de los Diputados. Es el mandato que tenemos, con el objetivo de que podamos presentar también los presupuestos generales del Estado, que es el compromiso que adquirió el presidente Pedro Sánchez para tener unos presupuestos para el año 2026", ha manifestado durante su visita al cementerio de Mirones, dos horas y media antes de que el Pleno del Congreso rechazara la senda de déficit.