Casares ensalza la "grandeza" de la Guardia Civil en Cantabria, "ejemplo del mejor servicio público de la mejor España"

Acto en el acuartelamiento de Campogiro por El Pilar - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

Bodelón pide que los "buenos" datos de delincuencia de la comunidad, de las más seguras, no supongan "una relajación" sino sirvan de estímulo SANTANDER 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha ensalzado este lunes la "grandeza" de la Guardia Civil de Cantabria y la "calidad humana y profesional" de sus 1.450 agentes, una labor que, junto con la que desarrollan otras fuerzas y cuerpos de seguridad, hacen que la comunidad siga siendo una de las más seguras del país.

Y es que en 2025 la tasa de criminalidad de la comunidad se situó en 43 infracciones por cada mil habitantes, siete puntos por debajo de la media nacional.

Además, en la Demarcación de la Guardia Civil todavía presentó un mejor comportamiento, al estar esta cifra en 36, también siete puntos por debajo de la media de la comunidad y 14 por debajo de la nacional.

A ello se suma que en el primer semestre de 2026, la tasa en Demarcación Guardia Civil solo se ha incrementado en dos décimas, lo que indica una "estabilización de la delincuencia", según ha puesto en valor el coronel jefe de la Benemérita en Cantabria, Jorge Bodelón, durante su intervención en el acto celebrado este mediodía en el acuartelamiento de Campogiro con motivo de la festividad del Día de El Pilar y de la Hispanidad, fiesta nacional.

Bodelón, que ha presidido el acto junto a Casares, ha dado la enhorabuena a todo el personal de la Zona de la Guardia Civil de Cantabria y al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad y a la seguridad privada por estos resultados que son, según ha señalado, "fruto de un trabajo conjunto de todos".

Aunque ha considerado que se trata de datos "buenos", "no deben suponer una relajación" sino "todo lo contrario". "Nos deben reforzar y estimular para seguir desarrollando nuestro trabajo con profesionalidad, implicación y eficiencia, buscando la mejora continua y prestando el mejor servicio posible al ciudadano", ha pedido.

DESFILE Y 26 CONDECORACIONES

El acto celebrado con motivo de la celebración de la patrona de la Guardia Civil, ha contado con el tradicional desfile con agentes y ha servido para imponer 26 condecoraciones.

Concretamente, se han entregado cinco medallas al Mérito de la Guardia Civil y 21 al Mérito Militar.

Han sido distinguidos en el acto con medallas al Mérito de la Guardia Civil el presidente de la Audiencia Provincial, Jaime Anta; el jefe del Centro de Cría Caballar de Mazcuerras, el teniente coronel Mariano Trueba; el jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional, el comisario Fernando Chemelal, y el subinspector jefe de la Policía Local de Camargo, Tomás Ramos.

Ademas, integrantes del Cuerpo han recibido las condecoraciones al Mérito Militar.

Y durante las intervenciones institucionales, Casares y Bodelón han ensalzado la labor que realiza a diario la Guardia Civil.

"Sois el ejemplo del mejor servicio público que representa a la mejor España", ha afirmado el delegado del Gobierno

De hecho, Casares considera que los integrantes de la Guardia Civil ofrecen cada día "la oportunidad de reconocer y recordar el valor de lo público, que el es garante de una de una democracia y de un estado de derecho".

"ESPAÑA HA HECHO HISTORIA CUANDO HEMOS SIDO CAPACES DE CAMINAR UNIDOS"

Para Casares, la Guardia Civil es una de las "instituciones incomparables" que representan lo mejor de España, un país del que también ha resaltado su "grandeza" y sus "logros colectivos".

"España siempre ha hecho historia cuando hemos sido capaces de caminar unidos, de recorrer y enfrentar juntos los desafíos a los que nos enfrentamos", ha añadido al tiempo que ha reivindicado que nuestro país es "mejor cuando somos capaces de entendernos" y, por ello, una vez más, ha apelado al "dialogo, el respeto y el acuerdo".

Y es que, según ha indicado, con ello, han llegado "las decisiones que más nos han hecho avanzar, como la llegada de la democracia y la Constitución de 1978".

"En esa España de acuerdos y consensos, de voluntades compartidas hay nombres propios instituciones incomparables, que representan lo mejor de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos", ha manifestado.

A su juicio, una de ellas es, sin duda, la Guardia Civil que, tras 182 años desde su fundación, representa la "vocación" de "hacer de España un país seguro, pero también un país comprometido con la seguridad como garantía para la mejora de la calidad de vida de los españoles y las españolas, de los cántabros y de las cántabras".

"Esa entrega, ese compromiso y esa vocación tienen un valor incalculable, que los cántabros y los españoles agradecemos de corazón", ha insistido el delegado del Gobierno, que ha puesto en valor todos los servicios del cuerpo que llegan a cada rincón de Cantabria.

Ello, ha apuntado, "hace que en muchos de nuestros pueblos no solo seáis los garantes de la seguridad, sino la referencia en lugares donde muchas veces la soledad vive entre sus calles".

"Sois la esperanza de una voz cercana que ayuda, protege y se entrega", ha apostillado Casares, que ha destacado en papel esencial" de los agentes de la Guardia Civil "para construir esa Cantabria de derechos, bienestar y progreso que todos queremos".

Según ha dicho, ser guardia civil es "mucho más" que cumplir un deber. "Es asumir una responsabilidad con los demás. Es comprender que la seguridad, la defensa de los derechos y libertades y la convivencia de los ciudadanos son bienes que deben protegerse cada día, con firmeza, pero también con humanidad", ha continuado.

Y ha trasladado al conjunto del Cuerpo el reconocimiento y agradecimiento del Gobierno de España. "Gracias a los 1.450 agentes de la Guardia Civil que cada día trabajáis para que Cantabria sea uno de los lugares más seguros del mundo", ha enfatizado el delegado del Gobierno, que ha extendido en agradecimiento a la Policía Nacional, las policías locales, los servicios de emergencias y la Administración de Justicia.

Casares ha concluido su intervención agradeciendo a todos los distinguidos el "compromiso público con España y Cantabria".

Por su parte, el coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria, que ha celebrado su primera patrona desde que se incorporó hace más de 8 meses a este destino, ha afirmado que, a su llegada, se ha encontrado una unidad "comprometida y con ganas de cumplir con la misión" que tienen encomedada, que es, principalmente, la de servir al ciudadano, teniendo que anteponer, "no pocas veces", los intereses profesionales a los personales.

Además, ha remarcado que este 2026 está suponiendo "un año lleno de retos profesionales" y en el que, además de los habituales, se ha tenido que afrontar "alguno infrecuente y, hasta cierto punto, excepcional", entre los que se ha referido al eclipse solar del pasado 12 de agosto.

Según ha indicado, este evento puso de manifiesto "el potencial de las administraciones e instituciones cuando nos coordinamos y trabajamos de manera conjunta, consiguiendo prestar una atención al ciudadano ejemplar y garantizando que todas las personas pudieran disfrutar, con seguridad, del fenómeno astronómico sin ningún tipo de incidente".

Por otro lado, ha tenido unas palabras para los condecorados en el día de hoy. Al personal ajeno a la Guardia Civil, les ha pedido que lleven con orgullo la medalla recibida "fruto de vuestra conducta intachable en vuestra labor profesional" y aquellos integrantes de la Benemérita que han sido reconocidos, les ha instado a que esas condecoraciones les sirvan "de estímulo" y ha confiado en que, a su vez, sirvan también de "ejemplo para el resto de vuestros compañeros".

Al acto han acudido representantes de diferentes estamentos de la comunidad autónoma.

En representación del Gobierno ha acudido al acto el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ya que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha acudido al desfile en Madrid.