Casares espera que las obras del Desfiladero de La Hermida acaben en junio

Las obras del Desfiladero de La Hermida finalizarán en las próximas semanas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha avanzado este martes que las obras de la rehabilitación y mejora integral del Desfiladero de La Hermida finalizarán "en los próximas semanas, antes de lo previsto", y espera que estén concluidas en junio si las condiciones meteorológicas lo permiten.

El pasado 20 de marzo, el delegado manifestó que, "si todo va bien" y "si el tiempo acompaña", la previsión era que la obra pudiera estar finalizada en los últimos días de mayo.

"Esperemos que en junio del 2026 esté totalmente finalizada y puesta en servicio", ha dicho hoy en declaraciones a los medios de comunicación durante la visita que ha realizado a los trabajos que se están ultimando en la localidad de La Hermida, en el municipio de Peñarrubia, y que ha recorrido junto al alcalde, Secundino Caso.

Casares ha destacado el "buen ritmo de ejecución" de esta reforma integral del Desfiladero pese a su "enorme complejidad técnica" y ha valorado especialmente su materialización con "absoluto respeto al entorno y a la protección del maravilloso espacio natural que rodea a la carretera más bonita de España", la N-621.

Según ha señalado, estas obras son la actuación "más importante" que se ha realizado en la comarca de Liébana, con una inversión de 114 millones de euros. "Esta mejora del Desfiladero es una obra sin precedentes", ha enfatizado.

En este sentido, ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez "cumple un nuevo compromiso con Cantabria y con la comarca de Liébana", y ha puesto en valor la "sostenibilidad e integración" de esta mejora integral del Desfiladero, así como su contribución en la lucha contra el despoblamiento.

Y es que, ha apuntado, esta actuación mejora la entrada a Liébana pero también su conexión con el resto de la comunidad autónoma. Por ello, ha dicho que desde el Ejecutivo central se ha hecho "la mayor inversión en 100 años en esta comarca, para mejorar las comunicaciones de quienes viven aquí".

En cuanto a la obra, el delegado del Gobierno ha destacado que, además de la "notable" ampliación de la calzada gracias a los voladizos de hormigón ejecutados a lo largo de los 17,2 kilómetros de actuación entre Castro Cillorigo y Panes, se han ganado "muchos apartaderos y pequeñas áreas de descanso y estacionamiento" que mejorarán el tráfico y la seguridad vial para vecinos y visitantes.

Sobre el estado actual de los trabajos, ha detallado que se están ultimando remates en apartaderos, contenciones e instalaciones tras lo que se extenderá una capa de aglomerado a lo largo de los 17 kilómetros y se procederá a las labores de pintado con lo que concluirá "esta ambiciosa y compleja actuación".

MEJORAS EN PEÑARRUBIA

Por otro lado, Casares ha destacado las actuaciones y mejoras que, en el marco de estas obras en la N-61, se están realizando en La Hermida a propuesta del Ayuntamiento de Peñarrubia y su alcalde, y que "suponen la humanización" de la travesía a su paso por la localidad.

Entre ellas, se ha referido al acondicionamiento de tres zonas de parada y de dos aparcamientos, uno a la entrada ya existente que se ha mejorado y uno nuevo a la salida y que está conectado con el núcleo urbano con una acera.

También se han ejecutado tres pasos de peatones elevados para mejorar la seguridad y se han acondicionado las bajadas de pescadores de la zona al río Deva.

Por su parte, el alcalde de Peñarrubia ha valorado todas las mejoras realizadas en La Hermida y ha destacado la obra ejecutada en todo el Desfiladero porque contribuye a "convertirlo en un destino en sí".

"Era la obra más demandada por la comarca de Liébana y la satisfacción de la gente es impresionante tanto por la anchura y la seguridad logradas como por la calidad y el gusto con que se ha ejecutado", ha asegurado Caso.