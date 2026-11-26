SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno, Pedro Casares (PSOE), espera una "reacción urgente del Partido Popular" tras conocerse este martes el auto de la titular de la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Laredo, en el que considera que existen "indicios suficientes" de la comisión de un delito de atentado contra la autoridad en el concejal de Ruesga, David Setién (PP), que durante la Feria de Ganado de Arredondo se dirigió a Casares "de forma airada" y presuntamente le golpeó en la cara.

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, el delegado ha subrayado que se trata de unos hechos "gravísimos" y ha denunciado que la presidenta de Cantabria y del PP, María José Sáenz de Buruaga, "ha puesto en cuestión" su versión como víctima e "incluso" la que ofreció la Policía Nacional.

Al respecto ha criticado que en un acto público del PP Sáenz de Buruaga "se reía y además se tocaba la cara".

Ha remarcado que ahora que la jueza "ve indicios suficientes para la apertura de juicio" y "dadas las circunstancias y la gravedad de los hechos", el Partido Popular "no puede seguir mirando para otro lado".

También ha apuntado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que iba a "abrir una investigación y en caso de que estos hechos fueran ciertos, iba a actuar y a expulsar inmediatamente a este hombre".

Al hilo de esta manifestación, ha pedido públicamente a los 'populares' que "actúen".

Casares ha dicho que "no cabe la violencia en democracia bajo ningún concepto, ninguna circunstancia y mucho menos de representantes públicos" y que el Partido Popular "está acostumbrado a normalizar la violencia verbal".

Además ha añadido que el PSOE lleva "demasiado tiempo sufriendo la violencia", con 200 ataques a sus sedes y que el PP "calla y mira para otro lado".

En este sentido, ha apostillado que "los discursos que hacen en los mítines, en sus declaraciones públicas, tienen consecuencias y las estamos viendo". Y se ha preguntado "hasta dónde va a llegar el Partido Popular de Cantabria".

RESPETO ABSOLUTO A LA JUSTICIA

Por su parte, el PP ha declarado a preguntas de Europa Press que siempre ha mantenido "un respeto absoluto a la justicia" y que se trata de un proceso "que sigue en marcha y en el que, ante las distintas versiones de los hechos, la jueza de instrucción ha considerado oportuno que sea un juez quien resuelva lo que corresponda".

Desde la formación se habla también de "máxima prudencia, respeto a la labor judicial y confianza en que la justicia siga su curso".

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