El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, votando. - PSOE

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha hecho un llamamiento a la participación masiva en la jornada electoral de este domingo y ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas "con alegría y orgullo", ya que ha considerado que "cada voto cuenta" y es "importante" para construir el futuro del país.

"Ha llegado el día, ha llegado el momento", ha afirmado Casares, que ha subrayado que la participación ciudadana es fundamental para garantizar "cuatro años más de progreso y oportunidades para todos".

En un audio remitido por la formación, el dirigente socialista ha pedido que "nadie se quede en casa" y que los ciudadanos aprovechen la oportunidad que ofrece la democracia para decidir el futuro del país.

En esta línea, ha afirmado que el voto es una herramienta que "cada cuatro años nos iguala a todos" y permite trabajar "por un futuro mejor".

Por otro lado, Casares ha agradecido la labor de todas las personas que hacen posible el desarrollo de la jornada electoral "en libertad, con garantías y en seguridad".

En concreto, ha trasladado su reconocimiento a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías locales, los representantes de la Administración y los miles de interventores y apoderados de las distintas formaciones políticas.

Asimismo, ha agradecido el trabajo de los medios de comunicación durante una jornada "intensa".

Por último, el secretario general del PSOE cántabro ha apelado a aprovechar el derecho al voto como instrumento para construir el futuro colectivo y ha reivindicado los 50 años de democracia en España, un periodo que, según ha señalado, ha permitido construir "una gran nación" entre todos. Casares ha ejercido su derecho al voto en el Ayuntamiento de Santander a las 11.30 horas.